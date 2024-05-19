Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл, №1 - Київ (308546) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Костянтинівська, 25
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112
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Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
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Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д