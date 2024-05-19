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Альбунорм 25% розчин для інфузій 25 % флакон 100 мл, №1 - Київ (308546) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
4468,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
4491,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
4622,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
4967,35
Економія: -908,86 грн
4058,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
4999,56
Економія: -762,89 грн
4236,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
4315,89
Економія: -254,56 грн
4061,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (3)
4632,61
Економія: -621,16 грн
4011,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (4)
4852,88
Економія: -846,67 грн
4006,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
4916,74
Економія: -852,05 грн
4064,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (2)
5027,26
Економія: -819,40 грн
4207,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
4733,43
Економія: -545,53 грн
4187,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (2)
4461,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
4592,04
Економія: -583,22 грн
4008,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
Всього: упаковка (1)
4548,78
Економія: -312,90 грн
4235,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
4286,67
Економія: -337,50 грн
3949,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (2)
4388,06
Економія: -383,04 грн
4005,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (2)
4565,20
Економія: -557,69 грн
4007,51 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
4099,00 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (2)
4455,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (1)
4951,35
Економія: -885,00 грн
4066,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
4850,16
Економія: -785,47 грн
4064,69 грн