Київ
Вітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)
B03B A01
Ціанокобаламін
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B03
АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03B
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
B03B A
Вітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)
B03B A01
Ціанокобаламін
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Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
від
77,42
грн
в 753 аптеках
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Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 0,2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
61,22
грн
в 693 аптеках
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Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
87,54
грн
в 520 аптеках
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B12 Анкерман
Таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер №50
Вьорваг Фарма
від
541,86
грн
в 242 аптеках
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Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від
83,80
грн
в 192 аптеках
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Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від
100,70
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
Дозування
0.2 мг/мл
0.5 мг/мл
1 мг
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
50
Виробник
Вьорваг Фарма
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Лекхім-Харків
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