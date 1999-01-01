Київ
Вітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)
B03B A01

Ціанокобаламін

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03BПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
B03B AВітамін В12 (ціанокобаламін та його аналоги)
B03B A01Ціанокобаламін
Сортування: По популярності
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
від 77,42 грн
в 753 аптеках
Знайти в аптеках
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 0,2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 61,22 грн
в 693 аптеках
Знайти в аптеках
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Ціанокобаламін-Дарниця (вітамін В12-Дарниця)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 87,54 грн
в 520 аптеках
Знайти в аптеках
B12 Анкерман
B12 Анкерман
Таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер №50
Вьорваг Фарма
від 541,86 грн
в 242 аптеках
Знайти в аптеках
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лекхім-Харків
від 83,80 грн
в 192 аптеках
Знайти в аптеках
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Ціанокобаламін (вітамін В12)
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл в однобічному блістері, у пачці №10
Лекхім-Харків
від 100,70 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране