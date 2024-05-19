B12 Анкерман таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер, №50 - Київ (449718) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 40
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 11
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 82-А
Здорова родина
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тлумач, вул. Макуха, 13
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Сімейна аптека
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12