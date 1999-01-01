Київ
Інгібітори протеїназ
B02A B01

Апротинін

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02AІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ
B02A BІнгібітори протеїназ
B02A B01Апротинін
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Контривен
Контривен
Розчин для ін'єкцій 10000 кіо/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
ФЗ Біофарма
від 700,00 грн
в 387 аптеках
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Контривен
Контривен
Розчин для ін'єкцій 10000 кіо/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
ФЗ Біофарма
від 378,96 грн
в 385 аптеках
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Гордокс
Гордокс
Розчин для ін'єкцій 10000 кіод/мл ампула 10 мл №25
Гедеон Ріхтер
від 4118,34 грн
в 48 аптеках інших міст
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