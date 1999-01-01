Київ
Амінокислоти
B02A A02
Кислота транексамова
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02A
ІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ
B02A A
Амінокислоти
B02A A02
Кислота транексамова
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Гемотран®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Фармак
від
597,72
грн
в 895 аптеках
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Виданол®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
Гледфарм
від
1222,10
грн
в 864 аптеках
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Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармак
від
264,01
грн
в 440 аптеках
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Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл №10
Фармак
від
113,42
грн
в 401 аптеці
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Тренакса 500
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від
273,88
грн
в 360 аптеках
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Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл №5
Фармак
від
700,37
грн
в 337 аптеках
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Гемаксам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від
349,10
грн
в 331 аптеці
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Транексамова кислота
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
Лекхім
від
196,00
грн
в 325 аптеках
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Транексамова кислота-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
283,60
грн
в 306 аптеках
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Атраксан
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Борщагівський ХФЗ
від
215,58
грн
в 302 аптеках
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Тренакса 250
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від
265,23
грн
в 299 аптеках
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Трамікс®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Корпорація Артеріум
від
260,68
грн
в 297 аптеках
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Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 10 мл №10
Фармак
від
249,52
грн
в 292 аптеках
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Гемаксам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 10 мл №10
ООО "Фармасел"
від
694,30
грн
в 291 аптеці
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Неотранекс
Розчин для ін'єкцій 500 мг/5 мл ампула №5
Біоіндастріа Лабораторіо Італіано Медіціналі
від
621,37
грн
в 290 аптеках
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Гемаксам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №50
ООО "Фармасел"
від
1707,43
грн
в 290 аптеках
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Транексамова кислота-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл у блістері в коробці №5
Корпорація Здоров'я
від
516,45
грн
в 287 аптеках
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Транексамова кислота-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
262,00
грн
в 286 аптеках
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Максітран®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл касета у пачці №5
Мікрохім
від
224,00
грн
в 285 аптеках
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Стерксамік
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
АМІЛА ХЕЛС КЕА
від
390,00
грн
в 284 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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амп. п/е 5 мл
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
M. Biotech Ltd.
Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Sky Pharma
Stada
Євро Лайфкер
АМІЛА ХЕЛС КЕА
Ананта Медікеар
Біоіндастріа Лабораторіо Італіано Медіціналі
Гледфарм
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лаб. Агетан
Лекхім
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Мікрохім
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Стада
Туліп Лаб.
Фарм-инновации
Фармак
Юрія-Фарм
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