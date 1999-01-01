Київ
Амінокислоти
B02A A01
Кислота амінокапронова
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02A
ІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ
B02A A
Амінокислоти
B02A A01
Кислота амінокапронова
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Акк®
Розчин 50 мг/мл контейнер 2 мл №10
Юрія-Фарм
від
171,54
грн
в 649 аптеках
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Кислота амінокапронова
Розчин для інфузій 5 % пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
64,74
грн
в 554 аптеках
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Амінокапронова кислота
Порошок для орального застосування 1 г саше №10
Исток-Плюс
від
132,84
грн
в 479 аптеках
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Амінокапронова кислота
Порошок для орального застосування 1 г пакет №10
Корпорація Здоров'я
від
145,87
грн
в 295 аптеках
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Амінокапронова кислота
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 100 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
80,90
грн
в 217 аптеках
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Кислота амінокапронова
Розчин для інфузій 5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
88,00
грн
в 12 аптеках
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Амінокапронова кислота
Таблетки 500 мг контейнер №20
Фітофарм
Немає в наявності
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Кислота амінокапронова-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/орал. заст.
р-н
р-н д/інф.
табл.
Дозування
1 г
5 %
50 мг/мл
500 мг
Пакування
контейнер
контейнер 2 мл
пакет
пляшка 100 мл
саше
фл. 100 мл
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20
Виробник
Інфузія
Дарниця ФФ
Исток-Плюс
Корпорація Здоров'я
Новофарм-Біосинтез
Фітофарм
Юрія-Фарм
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