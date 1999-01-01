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Амінокислоти
B02A A01

Кислота амінокапронова

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02AІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ
B02A AАмінокислоти
B02A A01Кислота амінокапронова
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Акк®
Акк®
Розчин 50 мг/мл контейнер 2 мл №10
Юрія-Фарм
від 171,54 грн
в 649 аптеках
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Кислота амінокапронова
Кислота амінокапронова
Розчин для інфузій 5 % пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 64,74 грн
в 554 аптеках
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Амінокапронова кислота
Амінокапронова кислота
Порошок для орального застосування 1 г саше №10
Исток-Плюс
від 132,84 грн
в 479 аптеках
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Амінокапронова кислота
Амінокапронова кислота
Порошок для орального застосування 1 г пакет №10
Корпорація Здоров'я
від 145,87 грн
в 295 аптеках
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Амінокапронова кислота
Амінокапронова кислота
Розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 100 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від 80,90 грн
в 217 аптеках
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Кислота амінокапронова
Кислота амінокапронова
Розчин для інфузій 5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від 88,00 грн
в 12 аптеках
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Амінокапронова кислота
Амінокапронова кислота
Таблетки 500 мг контейнер №20
Фітофарм
Немає в наявності
Кислота амінокапронова-Дарниця
Кислота амінокапронова-Дарниця
Розчин для інфузій 50 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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