Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г саше, №10 - Харків (431177) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 173 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), саше (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2), саше (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: саше (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для орального застосування (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
Детальніше
Всього: порошок для орального застосування (7)
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (31)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1), саше (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: саше (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: саше (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: саше (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: саше (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: порошок для орального застосування (3)
Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б