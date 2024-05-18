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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г саше, №10 - Харків (431177) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), саше (8)
194,19
Економія: -16,00 грн
178,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
185,81
Економія: -45,52 грн
140,29 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), саше (5)
150,30 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: саше (8)
150,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: порошок для орального застосування (7)
198,99
Економія: -31,96 грн
167,03 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: порошок для орального застосування (7)
156,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
180,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
180,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
179,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
165,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), саше (1)
203,62
Економія: -62,28 грн
141,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
164,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: саше (9)
188,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
172,10 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
152,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
192,99
Економія: -25,96 грн
167,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
Всього: саше (7)
190,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: саше (8)
165,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: саше (5)
167,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: порошок для орального застосування (3)
205,41
Економія: -29,90 грн
175,51 грн