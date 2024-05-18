Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г пакет, №10 - Харків (179378) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Харків, просп. Науки, 23
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, просп. Байрона, 183
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Харків, просп. Байрона, 183
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
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Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Всього: порошок для орального застосування (1)
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Харків, просп. Перемоги, 72-Д
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Харків, вул. Бекетова, 21
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Харків, вул. Вологодська, 35-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
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Харків, вул. 23-го Серпня, 31
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Сатурн-фарм
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Харків, просп. Героїв Харкова, 268
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
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Охтирка, вул. Перемоги, 11
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Охтирка, вул. Перемоги, 11
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: пакет (9)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16