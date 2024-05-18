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Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г пакет, №10 - Харків (179378) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: порошок для орального застосування (4)
176,54
Економія: -7,54 грн
169,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: порошок для орального застосування (1)
181,20
Економія: -18,41 грн
162,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
175,50
Економія: -18,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
178,50
Економія: -21,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
176,99
Економія: -20,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (1)
170,50
Економія: -13,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: порошок для орального застосування (9)
189,50
Економія: -32,58 грн
156,92 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
181,50
Економія: -24,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (6)
177,99
Економія: -21,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (1)
194,50
Економія: -37,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
190,50
Економія: -33,58 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: порошок для орального застосування (1)
170,50
Економія: -13,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
190,50
Економія: -33,58 грн
156,92 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, вул. Вологодська, 35-А
Всього: упаковка (1)
184,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (1)
193,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (1)
185,00 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Всього: упаковка (1)
164,50 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (2)
199,99
Економія: -43,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
Всього: упаковка (2)
199,99
Економія: -43,07 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (3)
181,50
Економія: -24,58 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (2)
212,99
Економія: -56,07 грн
156,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
193,99
Економія: -37,07 грн
156,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (2)
177,99
Економія: -21,07 грн
156,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: пакет (9)
145,87 грн