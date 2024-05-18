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Амінокапронова кислота розчин для інфузій 50 мг/мл пляшка 100 мл, №1 - Харків (67357) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
94,99
Економія: -16,45 грн
78,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
92,69
Економія: -4,42 грн
88,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
92,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
91,50
Економія: -12,96 грн
78,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
74,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
87,64
Економія: -7,77 грн
79,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
92,09
Економія: -12,52 грн
79,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
71,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
100,99
Економія: -22,45 грн
78,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
87,33
Економія: -17,63 грн
69,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (4)
91,99
Економія: -13,45 грн
78,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
95,61
Економія: -22,41 грн
73,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
90,99
Економія: -12,45 грн
78,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
94,99
Економія: -16,45 грн
78,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
88,92
Економія: -19,22 грн
69,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (1)
100,99
Економія: -22,45 грн
78,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 15/46
Всього: упаковка (1)
88,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Лісопарківська, 4
Всього: упаковка (2)
103,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
80,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (2)
88,99
Економія: -10,45 грн
78,54 грн