Для чого призначені тонізувальні препарати?

Адаптогени є фармакологічно активними сполуками або рослинними екстрактами з різних класів рослин (наприклад Araliaceae — Panax ginseng, Eleutherococcus senticosus, Asteraceae — Rhaponticum carthamoides, Crassulaceae — Rhodiola rosea, Schisandraceae — Schisandra chi). Вони мають здатність підвищувати стійкість організму до фізичних навантажень без збільшення споживання кисню. Прийом адаптогенів асоційований не лише з кращою здатністю організму адаптуватися до стресу та підтримувати/нормалізувати метаболічні функції, але й з більш високою розумовою та фізичною працездатністю (Oliynyk S., 2012).

Список тонізувальних препаратів включає 2 основні класи адаптогенів. До першого класу належать рослинні адаптогени, а до другого — синтетичні, які також називають актопротекторами. Хоча рослинні адаптогени використовуються людьми з давніх-давен, термін «адаптоген» з'явився відносно недавно — він був введений у 1947 р. (Panossian A.G., 2020). Адаптогени визначаються як речовини, що спричиняють неспецифічну резистентність живих організмів. Вони виявляють позитивний вплив на людину та тварин. Історія застосування адаптогенів рослинного походження налічує сотні років, а дані про застосування першого синтетичного адаптогену беметилу відносяться до 1970-х років.

Біологічні ефекти рослинних адаптогенів пов'язані з комплексом біологічно активних сполук, що міститься в них. Рослинні адаптогени мають дуже багатий фітохімічний склад. Деякі з найважливіших фітохімічних речовин з адаптогенними властивостями: тритерпеноїдні сапоніни (у женьшеню звичайного — гінзенозиди; у елеутерококу колючого — елеутерозиди); фітостероли та екдизон (у левзеї сафлороподібної); лігнани (у лимонника китайського); алкалоїди; флавоноїди, вітаміни та ін. (Kamal M., 2017).

Механізм дії рослинних адаптогенів є досить складним і до кінця не вивчений. У нещодавніх дослідженнях повідомляється, що прийом рослинних адаптогенів, таких як екстракти кореня елеутерококу колючого, кореня лимонника китайського, кореня родіоли рожевої, асоційований з модулюванням функції гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі (Panossian A., 2009). Більше того, застосування таких екстрактів впливає на рівень оксиду азоту, рівень лактату, глюкози в крові, рівень кортизолу, ліпідний профіль плазми крові, печінкові ферменти тощо (Pawar V.S., 2012).

Кому показані препарати з тонізувальною дією?

Женьшень (Panax) — широко застосовуваний фітотерапевтичний препарат, який отримують з коренів 11 різних видів рослин, що належать до роду Panax і сімейства Araliaceae. Женьшень росте у Північній півкулі, у Східній Азії, переважно у Китаї, Кореї та Сибіру. Найчастіше при згадці про цю рослину мають на увазі азійський (або китайський) женьшень, Panax. Подібними властивостями володіє американський женьшень (Panax quinquefolius). Ботанічна назва Panax походить від грецького слова, що означає «зцілення від усього», за аналогією з терміном «панацея». Женьшень застосовується для загального зміцнення здоров'я як адаптоген (для адаптації до стресу та оптимального відновлення після хвороби), як афродизіак (для посилення статевого потягу та активності) та стимулятор. Також вважається, що женьшень знижує рівень глюкози в крові та може застосовуватися як допоміжний засіб при цукровому діабеті. Женьшень міститься в енергетичних напоях, а також у багатьох косметичних засобах. Женьшень містить 30 різних тритерпенових сапонінів, які називають гінзенозидами і панаксозидами, що вважаються активними сполуками і проявляють антиоксидантну та стимулювальну активність (LiverTox, 2018).

Родіола рожева (R. rosea) — це квітуча дворічна рослина, що вирощується у високих широтах та високогірних регіонах. Вона широко застосовується у традиційній медицині Європи, Азії та Росії протягом століть. У Монголії родіолу використовували при раку та туберкульозі, у Сибіру рекомендували молодятам для підвищення фертильності, а вікінги застосовували для підвищення витривалості та фізичної сили. Загальні показання, що стосуються адаптогенних та ергогенних можливостей R. rosea, включають підвищення працездатності, зниження стомлюваності та симптомів депресії.

За даними 3 рандомізованих клінічних досліджень встановлено, що препарати на основі R. rosea можуть бути ефективними для підвищення загального тонусу у людей з психоемоційним виснаженням. При призначенні тонізувальних препаратів важливо враховувати, що R. rosea може мати адитивний ефект з іншими речовинами, що володіють стимулювальними властивостями (Sana Ishaque, 2012).

Елеутерокок колючий (Eleutherococcus senticosus) також відомий як сибірський женьшень, але він не є спорідненим до справжнього женьшеню і має інші властивості. Елеутерокок містить елеутерозиди — елеутерозиди В (сирингін) і Е (сирингарезинол), які використовуються для ідентифікації елеутерококу. Серед біологічно активних речовин елеутерококу: акантозиди, фітостероли, тритерпенові сапоніни, монопіраноза дигідродегідродиконіферилового спирту, глікозиди, ізомери 5'-O-кофеоілхінової кислоти, глюкопіранозиди та лігнани (L0Med).

Рідкий екстракт елеутерококу застосовують як стимулятор центральної нервової системи, для підвищення гостроти слуху, зору; він має адаптогенну дію, знижує рівень глюкози в крові. Розглядається як адаптоген та імуномодулятор. Застосовується у гомеопатії (Фармацевтична енциклопедія).

Aralia elata (аралія висока) є невисоким листяним деревом або чагарником, що росте в Китаї, Кореї та Японії. Стебло та кореневища Aralia elata використовували в народній медицині в країнах Східної Азії при кашлі, цукровому діабеті, виразці шлунка, гепатиті та запальних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит. Нанайці застосовували кореневища A. elata при зубному болю та стоматиті, як тонізувальний засіб та при захворюваннях печінки. Айни, корінні народи, що колись домінували на Хоккайдо в Японії, використовували коріння A. elata при захворюваннях шлунка. Сьогодні препарати аралії належать до групи класичних адаптогенів (Alexander N.Shikov, 2014), настоянка з її коріння має тонізувальну дію. Препарати аралії застосовують при астеноневротичних розладах, артеріальній гіпотензії, депресивних станах, вони мають антинаркотичну, антитоксичну, протидіабетичну та кардіотонічну дію, нормалізують метаболізм ліпідів (Фармацевтична енциклопедія).

Де можна купити тонізувальні препарати?

В аптеці тонізувальні препарати представлені переважно у формі рідкого екстракту, проте сучасні технології дозволяють виробляти фітопрепарати й у формі таблеток. Ціни на такі лікарські засоби варіюють залежно від ступеня очищення концентрату та кінцевої лікарської форми. Придбати такі препарати можна без рецепта, проте щодо способу їх застосування слід проконсультуватися з лікарем, оскільки, незважаючи на відносну безпеку фітопрепаратів, у людини можуть бути індивідуальні протипоказання до їх застосування.