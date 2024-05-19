Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 250 мл, №1 - Київ (392696) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Аптека 3і
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Ромни, вул. Руденка, 23
Свк фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Острог, просп. Незалежності, 39-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 10
Аптека копійка
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 1