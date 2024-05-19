Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИБальзам "Вігор"Ціни в аптеках

Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 250 мл, №1 - Київ (392696) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (11)
48,68
Економія: -1,88 грн
46,80 грн
Жолдіфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (10)
72,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (17)
49,41
Економія: -2,53 грн
46,88 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (8)
72,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (4)
50,36
Економія: -1,93 грн
48,43 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
69,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (2)
65,00 грн
В інших містах:
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (3)
72,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
Всього: упаковка (3)
47,41
Економія: -3,06 грн
44,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (10)
51,03
Економія: -2,27 грн
48,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (10)
55,96
Економія: -2,89 грн
53,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
55,03
Економія: -1,96 грн
53,07 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (6)
51,02
Економія: -1,78 грн
49,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Всього: упаковка (6)
61,99
Економія: -5,56 грн
56,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
54,78
Економія: -2,28 грн
52,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (9)
60,69
Економія: -8,00 грн
52,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Всього: упаковка (14)
50,74
Економія: -1,98 грн
48,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Ромни, вул. Руденка, 23
Всього: упаковка (1)
48,79
Економія: -1,98 грн
46,81 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (5)
53,50
Економія: -1,60 грн
51,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Острог, просп. Незалежності, 39-Б
Всього: упаковка (23)
55,92
Економія: -4,08 грн
51,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
49,39
Економія: -2,51 грн
46,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 1
Всього: упаковка (16)
51,25
Економія: -2,49 грн
48,76 грн