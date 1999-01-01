Київ
Комбіновані препарати, що містять аскорбінову кислоту (вітамін C)
A11G B10**

Аскорбінова кислота в комбінації з різними засобами

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11GПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬ
A11G BКомбіновані препарати, що містять аскорбінову кислоту (вітамін C)
A11G B10**Аскорбінова кислота в комбінації з різними засобами
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Аскоцин®
Аскоцин®
Таблетки жувальні стрип №100
Гледфарм
від 333,64 грн
в 663 аптеках
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Аскоцин® Макс
Аскоцин® Макс
Таблетки шипучі туба №10
Гледфарм
від 106,18 грн
в 35 аптеках
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Аскоцин®
Аскоцин®
Таблетки жувальні стрип №30
Гледфарм
Немає в наявності
Кислота аскорбінова з глюкозою
Кислота аскорбінова з глюкозою
Таблетки блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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