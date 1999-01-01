Київ
КОМПЛЕКСИ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В, ВКЛЮЧАЮЧИ КОМБІНАЦІЇ
A11E A

Комплекси вітамінів групи В без добавок

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11EКОМПЛЕКСИ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В, ВКЛЮЧАЮЧИ КОМБІНАЦІЇ
A11E AКомплекси вітамінів групи В без добавок
Сортування: По популярності
Демотон-Б Нео
Демотон-Б Нео
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Демо
від 436,00 грн
в 287 аптеках
Знайти в аптеках
Нейровітан®
Нейровітан®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Хікма
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране