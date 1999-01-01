Київ
КОМПЛЕКСИ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В, ВКЛЮЧАЮЧИ КОМБІНАЦІЇ
A11E A
Комплекси вітамінів групи В без добавок
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11E
КОМПЛЕКСИ ВІТАМІНІВ ГРУПИ В, ВКЛЮЧАЮЧИ КОМБІНАЦІЇ
A11E A
Комплекси вітамінів групи В без добавок
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Демотон-Б Нео
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Демо
від
436,00
грн
в 287 аптеках
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Нейровітан®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Хікма
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
Пакування
амп. 2 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
10
30
Виробник
Hikma
Mili Healthcare
Демо
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