Київ
Інгібітори альфа-глюкозидази
A10B F03
Воглібоза
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B F
Інгібітори альфа-глюкозидази
A10B F03
Воглібоза
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Воксид®
Таблетки 0,2 мг блістер №30
Гледфарм
від
172,93
грн
в 369 аптеках
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Воксид®
Таблетки 0,3 мг блістер №30
Гледфарм
від
242,54
грн
в 357 аптеках
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Воксид®
Таблетки 0,2 мг блістер №100
Гледфарм
Немає в наявності
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Воксид®
Таблетки 0,3 мг блістер №100
Гледфарм
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