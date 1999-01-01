Київ
Проносні засоби у клізмах
A06A G11
Натрію лаурил сульфоацетат, включаючи комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A G
Проносні засоби у клізмах
A06A G11
Натрію лаурил сульфоацетат, включаючи комбінації
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Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №12
МакНіл Продактс Лімітед
від
538,80
грн
в 904 аптеках
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Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від
206,52
грн
в 900 аптеках
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Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з укороченим наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від
235,13
грн
в 881 аптеці
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