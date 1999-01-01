Київ
Проносні засоби у клізмах
A06A G11

Натрію лаурил сульфоацетат, включаючи комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A GПроносні засоби у клізмах
A06A G11Натрію лаурил сульфоацетат, включаючи комбінації
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Мікролакс®
Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №12
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від 538,80 грн
в 904 аптеках
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Мікролакс®
Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з універсальним наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від 206,52 грн
в 900 аптеках
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Мікролакс®
Мікролакс®
Розчин ректальний туба 5 мл з укороченим наконечником №4
МакНіл Продактс Лімітед
від 235,13 грн
в 881 аптеці
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