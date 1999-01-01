Київ
Проносні засоби у клізмах
A06A G10

Докузат натрій, включаючи комбінації

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A06ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06AЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A GПроносні засоби у клізмах
A06A G10Докузат натрій, включаючи комбінації
Сортування: По популярності
Пікосен® Мікра
Пікосен® Мікра
Гель ректальний 0,12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 180,42 грн
в 791 аптеці
Знайти в аптеках
Слабігель-Здоров'я
Слабігель-Здоров'я
Гель ректальний 0,12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
Корпорація Здоров'я
від 207,40 грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране