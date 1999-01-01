Київ
Проносні засоби у клізмах
A06A G10
Докузат натрій, включаючи комбінації
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A06
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A
ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБІ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАКРЕПІВ
A06A G
Проносні засоби у клізмах
A06A G10
Докузат натрій, включаючи комбінації
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Пікосен® Мікра
Гель ректальний 0,12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
180,42
грн
в 791 аптеці
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Слабігель-Здоров'я
Гель ректальний 0,12 г/10 г туба-канюля 10 г №6
Корпорація Здоров'я
від
207,40
грн
в 4 аптеках
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Форма випуску
гель ректал.
гель ректальний
Дозування
0.12 г/10 г
Виробник
Корпорація Здоров'я
Норжин
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
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