Київ
Синтетичні антихолінергічні засоби в комбінації з анальгетиками
A03D A02

Пітофенон і анальгетики

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03DСПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ
A03D AСинтетичні антихолінергічні засоби в комбінації з анальгетиками
A03D A02Пітофенон і анальгетики
Сортування: По популярності
Спазмалгон®
Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Софарма
від 222,52 грн
в 864 аптеках
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Спазмалгон Дуо
Спазмалгон Дуо
Таблетки блістер у коробці №10
Тева Україна
від 67,51 грн
в 854 аптеках
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Софарма
від 324,77 грн
в 848 аптеках
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Спазмолікс
Спазмолікс
Таблетки блістер №20
Червона зірка
від 94,16 грн
в 802 аптеках
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Неоспастил®
Неоспастил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Дарниця ФФ
від 69,19 грн
в 791 аптеці
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Спазмалгон Дуо
Спазмалгон Дуо
Таблетки блістер у коробці №50
Тева Україна
від 285,70 грн
в 766 аптеках
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Реналган®
Реналган®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці №5
Лекхім-Харків
від 143,12 грн
в 726 аптеках
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Неоспастил®
Неоспастил®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 297,72 грн
в 692 аптеках
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Спазмалгон Дуо
Спазмалгон Дуо
Таблетки блістер у коробці №20
Тева Україна
від 118,00 грн
в 664 аптеках
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Баралгін®
Баралгін®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ALEXPHARM
від 287,67 грн
в 575 аптеках
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Реналган®
Реналган®
Таблетки блістер пачка картонна №10
Лекхім-Харків
від 53,00 грн
в 526 аптеках
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Баралгін®
Баралгін®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
ALEXPHARM
від 205,19 грн
в 443 аптеках
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Реналган®
Реналган®
Таблетки блістер пачка картонна №20
Лекхім-Харків
від 102,82 грн
в 431 аптеці
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Баралгін®
Баралгін®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №5
ALEXPHARM
від 169,78 грн
в 344 аптеках
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №5
Софарма
від 182,44 грн
в 342 аптеках
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Софарма
від 135,36 грн
в 335 аптеках
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Реналган®
Реналган®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 169,12 грн
в 314 аптеках
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Таблетки блістер у пачці №20
Тева Україна
від 110,40 грн
в 251 аптеці
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Таблетки блістер у пачці №50
Тева Україна
від 299,00 грн
в 246 аптеках
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Таблетки блістер у пачці №10
Тева Україна
від 74,69 грн
в 67 аптеках
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