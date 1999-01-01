Київ
СПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ
A03D A
Синтетичні антихолінергічні засоби в комбінації з анальгетиками
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03D
СПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ
A03D A
Синтетичні антихолінергічні засоби в комбінації з анальгетиками
A03D A02
Пітофенон і анальгетики
A03D A08**
Дицикловерин та анальгетики
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Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Софарма
від
222,52
грн
в 864 аптеках
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Спазго
Таблетки №100
Ананта Медікеар Лімітед
від
421,30
грн
в 854 аптеках
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Спазмалгон Дуо
Таблетки блістер у коробці №10
Тева Україна
від
67,51
грн
в 854 аптеках
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Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Софарма
від
324,77
грн
в 848 аптеках
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Спазмолікс
Таблетки блістер №20
Червона зірка
від
94,16
грн
в 802 аптеках
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Неоспастил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Дарниця ФФ
від
69,19
грн
в 791 аптеці
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Спазмалгон Дуо
Таблетки блістер у коробці №50
Тева Україна
від
285,70
грн
в 766 аптеках
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Реналган®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці №5
Лекхім-Харків
від
143,12
грн
в 726 аптеках
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Неоспастил®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
297,72
грн
в 692 аптеках
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Спазмалгон Дуо
Таблетки блістер у коробці №20
Тева Україна
від
118,00
грн
в 664 аптеках
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Баралгін®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ALEXPHARM
від
287,67
грн
в 575 аптеках
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Реналган®
Таблетки блістер пачка картонна №10
Лекхім-Харків
від
53,00
грн
в 526 аптеках
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Баралгін®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
ALEXPHARM
від
205,19
грн
в 443 аптеках
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Реналган®
Таблетки блістер пачка картонна №20
Лекхім-Харків
від
102,82
грн
в 431 аптеці
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Триган-Д
Таблетки стрип №100
Каділа
від
423,00
грн
в 416 аптеках
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Баралгін®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №5
ALEXPHARM
від
169,78
грн
в 344 аптеках
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Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №5
Софарма
від
182,44
грн
в 342 аптеках
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Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Софарма
від
135,36
грн
в 335 аптеках
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Реналган®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
169,12
грн
в 314 аптеках
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Спазмалгон®
Таблетки блістер у пачці №20
Тева Україна
від
110,40
грн
в 251 аптеці
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ALEXPHARM
Ananta Medicare
Genom Biotech
Sopharma
Ананта Медікеар Лімітед
Дарниця ФФ
Каділа
Красная звезда
Лекхім-Харків
Тева Украина
Тева Україна
Червона зірка
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