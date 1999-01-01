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ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03D

СПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03DСПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ В КОМБІНАЦІЇ З АНАЛЬГЕТИКАМИ
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
Софарма
від 222,52 грн
в 864 аптеках
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Спазмалгон Дуо
Спазмалгон Дуо
Таблетки блістер у коробці №10
Тева Україна
від 67,51 грн
в 854 аптеках
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Спазго
Спазго
Таблетки №100
Ананта Медікеар Лімітед
від 421,30 грн
в 854 аптеках
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Софарма
від 324,77 грн
в 848 аптеках
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Спазмолікс
Спазмолікс
Таблетки блістер №20
Червона зірка
від 94,16 грн
в 802 аптеках
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Неоспастил®
Неоспастил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Дарниця ФФ
від 69,19 грн
в 791 аптеці
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Спазмалгон Дуо
Спазмалгон Дуо
Таблетки блістер у коробці №50
Тева Україна
від 285,70 грн
в 766 аптеках
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Реналган®
Реналган®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці №5
Лекхім-Харків
від 143,12 грн
в 726 аптеках
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Неоспастил®
Неоспастил®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 297,72 грн
в 692 аптеках
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Спазмалгон Дуо
Спазмалгон Дуо
Таблетки блістер у коробці №20
Тева Україна
від 118,00 грн
в 664 аптеках
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Баралгін®
Баралгін®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
ALEXPHARM
від 287,67 грн
в 575 аптеках
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Реналган®
Реналган®
Таблетки блістер пачка картонна №10
Лекхім-Харків
від 53,00 грн
в 526 аптеках
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Беластезин
Беластезин
Таблетки блістер №10
Борщагівський ХФЗ
від 52,17 грн
в 487 аптеках
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Баралгін®
Баралгін®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №10
ALEXPHARM
від 205,19 грн
в 443 аптеках
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Реналган®
Реналган®
Таблетки блістер пачка картонна №20
Лекхім-Харків
від 102,82 грн
в 431 аптеці
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Триган-Д
Триган-Д
Таблетки стрип №100
Каділа
від 423,00 грн
в 416 аптеках
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Баралгін®
Баралгін®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №5
ALEXPHARM
від 169,78 грн
в 344 аптеках
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №5
Софарма
від 182,44 грн
в 342 аптеках
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Спазмалгон®
Спазмалгон®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Софарма
від 135,36 грн
в 335 аптеках
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Белалгін
Белалгін
Таблетки блістер в пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 50,10 грн
в 333 аптеках
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Що таке спазмолітики?

Під «спазмолітиками» зазвичай розуміють гетерогенну групу препаратів, таких як релаксанти гладкої мускулатури прямої дії (наприклад папаверин, мебеверин, м'ятна олія), антихолінергічні засоби (наприклад бутилскополамін, гіосцин, циметропіум бромід, пірензепін) і блокатори кальцієвих каналів (наприклад альверину цитрат, отілонію бромід, пінаверію бромід). Ці препарати зазвичай розглядаються як спазмолітики при захворюваннях кишечнику або як допоміжна терапія при панкреатиті (Annaházi A., 2014). Ці ж спазмолітики іноді приймають при головному болю, оскільки їх дія спрямована не тільки на гладку мускулатуру кишкової стінки або сечовивідних шляхів, але і на гладком’язові структури судинної стінки. Якщо головний біль спричинений судинним спазмом, то спазмолітики усувають больовий синдром. При інших причинах головного болю спазмолітики неефективні.

Окрема група — нейротропні спазмолітики. Основні спазмолітики центральної дії включають ГАМК-ергічні (баклофен та бензодіазепіни), α2-адренергічні (тизанідин та клонідин) та інші (карисопродол, циклобензаприн, метаксалон, метокарбамол) препарати. Механізм їх впливу радикально відрізняється від такого периферичних спазмолітичних препаратів, як і показання до їх застосування. Спастичність неврологічної етіології є одним із симптомів хвороби верхніх рухових нейронів, що характеризується перебільшеними рефлексами розтягування сухожиль і мимовільними м'язовими спазмами. Спастичність у тій чи іншій мірі спостерігається приблизно у 65% людей з травмою спинного мозку (ТСМ). Відновлення після гострої ТСМ та інших пошкоджень центральної нервової системи частково визначається нейронною пластичністю. У свою чергу, нейронна пластичність багато в чому залежить від нейронної активності. Спазмолітичні препарати чинять свою дію, знижуючи інтенсивність гальмівних нейронних сигналів (Theriault E.R., 2018).

Іноді спазмолітики застосовують як симптоматичне лікування при головному болю. Так званий головний біль напруги проявляється при спазмі церебральних судин унаслідок стресу. Однак, якщо підвищений тонус судинної стінки зберігається, рекомендується підбирати антигіпертензивні препарати для тривалої терапії.

Коли потрібно приймати спазмолітики

Спазмолітики призначаються для усунення гострого болю різної інтенсивності у разі, якщо цей біль викликаний спазмами гладком'язових структур внутрішніх органів. До таких станів належать:

  • спастична дисменорея;
  • ниркова колька;
  • запальні захворювання сечовивідних шляхів у разі дизуричних розладів;
  • спазми шлунка/кишечнику;
  • печінкова коліка, дискінезія жовчовивідних шляхів.

У деяких випадках спазмолітики також ефективні при головному болю (так званий головний біль напруги). Ці препарати представлені в аптеках як у формі таблеток, так і у формі розчину для ін'єкцій в ампулах.

Групи спазмолітиків

Список спазмолітиків включає такі групи:

  • папаверин та його похідні (зокрема дротаверин);
  • спазмолітики на основі дицикловерину;
  • похідні беладони;
  • антихолінергічні препарати (зокрема містять пітофенон).

Протипоказання

Протипоказаннями до застосування спазмолітиків вважають:

  • наявність тяжкої ниркової, печінкової або серцевої недостатності;
  • період годування грудьми;
  • одночасну терапію протипаркінсонічними препаратами.
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