Київ
Алкалоїди беладонни, третинні аміни
A03B A01
Атропін
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A01
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03B
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ
A03B A
Алкалоїди беладонни, третинні аміни
A03B A01
Атропін
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Атропін-Дарниця®
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
62,27
грн
в 431 аптеці
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Атропіну Сульфат
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка №10
Корпорація Здоров'я
від
40,57
грн
в 33 аптеках
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Атропіну Сульфат
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл блістер №10
Здоров'я народу
Немає в наявності
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Виробник
Дарниця ФФ
Здоров'я народу
Корпорація Здоров'я
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