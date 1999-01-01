Київ
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ
A03B A

Алкалоїди беладонни, третинні аміни

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03BПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ
A03B AАлкалоїди беладонни, третинні аміни
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Атропін-Дарниця®
Атропін-Дарниця®
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 62,27 грн
в 431 аптеці
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Атропіну Сульфат
Атропіну Сульфат
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка №10
Корпорація Здоров'я
від 40,57 грн
в 33 аптеках
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Атропіну Сульфат
Атропіну Сульфат
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл блістер №10
Здоров'я народу
Немає в наявності
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