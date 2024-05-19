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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЕЛАДОННИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХАлкалоїди беладонни, третинні аміниАтропінАтропіну СульфатЦіни в аптеках

Атропіну Сульфат розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл пачка, №10 - Київ (5447) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1), ампула (5)
51,25
Економія: -9,44 грн
41,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
50,60
Економія: -8,79 грн
41,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
47,15
Економія: -4,98 грн
42,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (1)
50,70
Економія: -9,31 грн
41,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (3)
50,54
Економія: -7,63 грн
42,91 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
50,60
Економія: -8,54 грн
42,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (2)
40,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (2)
40,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 37
Всього: упаковка (1)
40,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
Всього: упаковка (1)
50,04
Економія: -7,13 грн
42,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
45,62
Економія: -3,74 грн
41,88 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1), ампула (3)
50,87
Економія: -5,69 грн
45,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (1)
50,71
Економія: -9,32 грн
41,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (1)
47,05
Економія: -4,84 грн
42,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
50,40
Економія: -8,59 грн
41,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (1)
51,00
Економія: -9,19 грн
41,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (1)
50,70
Економія: -9,31 грн
41,39 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
47,51
Економія: -6,11 грн
41,40 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
50,72
Економія: -5,68 грн
45,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
47,96
Економія: -6,56 грн
41,40 грн