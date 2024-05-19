Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Київ (31662) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (19), ампула (6)
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Всього: упаковка (20), ампула (3)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (110)
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), ампула (7)
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Біла ромашка
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Здорова сім`я
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А