Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A B

Синтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A BСинтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки
Сортування: По популярності
Спазмомен®
Спазмомен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №30
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від 193,10 грн
в 902 аптеках
Знайти в аптеках
Ріабал
Ріабал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Хікма
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране