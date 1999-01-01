Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A B
Синтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
A03A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
A03A B
Синтетичні антихолінергічні засоби, четвертинні амонійні сполуки
A03A B06
Отилонію бромід
A03A B18
Прифінію бромід
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Спазмомен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг №30
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
193,10
грн
в 902 аптеках
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Ріабал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №20
Хікма
Немає в наявності
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Дозування
30 мг
40 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
30
Виробник
Hikma
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
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