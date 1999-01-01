Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B A
Антагоністи H2-рецепторів
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B A
Антагоністи H2-рецепторів
A02B A02
Ранітидин
A02B A03
Фамотидин
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Ранітидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
45,90
грн
в 835 аптеках
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Фамотидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від
29,60
грн
в 798 аптеках
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Квамател®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
308,00
грн
в 771 аптеці
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Квамател®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №14
Гедеон Ріхтер
від
262,00
грн
в 728 аптеках
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Фамотидин
Таблетки 20 мг блістер №20
Київмедпрепарат
від
35,18
грн
в 690 аптеках
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Ранітидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
30,88
грн
в 620 аптеках
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Квамател®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
257,67
грн
в 567 аптеках
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Ранітидин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг стрип №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
138,00
грн
в 563 аптеках
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Ранітидин-Здоров'я Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
66,92
грн
в 382 аптеках
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Ранітидин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
32,73
грн
в 232 аптеках
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Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер в пачці №20
Технолог
від
31,50
грн
в 222 аптеках
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Ранітидин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг стрип №20
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
62,60
грн
в 174 аптеках
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Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер в пачці №30
Технолог
від
70,60
грн
в 128 аптеках
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Фамотидин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
15,06
грн
в 106 аптеках
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Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер тм tabula vita №20
Технолог
від
54,00
грн
в 5 аптеках
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Фамотидин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №5
Корпорація Здоров'я
від
234,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Ранітидин-Здоров'я Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Гастротид
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг (20 таблеток в блістері) №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
M. Biotech Ltd.
Polpharma
SUN
Unique Pharmaceutical Laboratories
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Київмедпрепарат
Корпорація Здоров'я
Технолог
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юрия-Фарм
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