Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B A

Антагоністи H2-рецепторів

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B AАнтагоністи H2-рецепторів
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Ранітидин-Дарниця
Ранітидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 45,90 грн
в 835 аптеках
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Фамотидин-Дарниця
Фамотидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від 29,60 грн
в 798 аптеках
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Квамател®
Квамател®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від 308,00 грн
в 771 аптеці
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Квамател®
Квамател®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №14
Гедеон Ріхтер
від 262,00 грн
в 728 аптеках
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Фамотидин
Фамотидин
Таблетки 20 мг блістер №20
Київмедпрепарат
від 35,18 грн
в 690 аптеках
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Ранітидин-Дарниця
Ранітидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 30,88 грн
в 620 аптеках
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Квамател®
Квамател®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 257,67 грн
в 567 аптеках
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Ранітидин Євро
Ранітидин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг стрип №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 138,00 грн
в 563 аптеках
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Ранітидин-Здоров'я Форте
Ранітидин-Здоров'я Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 66,92 грн
в 382 аптеках
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Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 32,73 грн
в 232 аптеках
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Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер в пачці №20
Технолог
від 31,50 грн
в 222 аптеках
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Ранітидин Євро
Ранітидин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг стрип №20
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 62,60 грн
в 174 аптеках
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Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер в пачці №30
Технолог
від 70,60 грн
в 128 аптеках
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Фамотидин-Здоров'я
Фамотидин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 15,06 грн
в 106 аптеках
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Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер тм tabula vita №20
Технолог
від 54,00 грн
в 5 аптеках
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Фамотидин-Фармекс
Фамотидин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №5
Корпорація Здоров'я
від 234,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Ранітидин-Здоров'я Форте
Ранітидин-Здоров'я Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Гастротид
Гастротид
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг (20 таблеток в блістері) №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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