Київ
Антагоністи H2-рецепторів
A02B A03
Фамотидин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B A
Антагоністи H2-рецепторів
A02B A03
Фамотидин
A03
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
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Фамотидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від
29,60
грн
в 798 аптеках
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Квамател®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
308,00
грн
в 771 аптеці
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Квамател®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №14
Гедеон Ріхтер
від
262,00
грн
в 728 аптеках
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Фамотидин
Таблетки 20 мг блістер №20
Київмедпрепарат
від
35,18
грн
в 690 аптеках
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Квамател®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Гедеон Ріхтер
від
257,67
грн
в 567 аптеках
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Фамотидин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
15,06
грн
в 106 аптеках
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Фамотидин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №5
Корпорація Здоров'я
від
234,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Фамозол®
Розчин для інфузій 2 мг/5 мл пляшка 50 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Гастротид
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Фамотидин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №20
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
2 мг/5 мл
10 мг/мл
20 мг
40 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
пляшка 50 мл
фл.
фл. 2 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
10
14
20
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Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
M. Biotech Ltd.
Гедеон Ріхтер
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Київмедпрепарат
Корпорація Здоров'я
Юрия-Фарм
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