Київ
Антагоністи H2-рецепторів
A02B A03

Фамотидин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B AАнтагоністи H2-рецепторів
A02B A03Фамотидин
A03ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ РОЗЛАДІВ
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Фамотидин-Дарниця
Фамотидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від 29,60 грн
в 798 аптеках
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Квамател®
Квамател®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від 308,00 грн
в 771 аптеці
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Квамател®
Квамател®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №14
Гедеон Ріхтер
від 262,00 грн
в 728 аптеках
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Фамотидин
Фамотидин
Таблетки 20 мг блістер №20
Київмедпрепарат
від 35,18 грн
в 690 аптеках
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Квамател®
Квамател®
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 257,67 грн
в 567 аптеках
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Фамотидин-Здоров'я
Фамотидин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 15,06 грн
в 106 аптеках
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Фамотидин-Фармекс
Фамотидин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №5
Корпорація Здоров'я
від 234,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Фамозол®
Фамозол®
Розчин для інфузій 2 мг/5 мл пляшка 50 мл №1
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Гастротид
Гастротид
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 2 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Фамотидин-Здоров'я
Фамотидин-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №20
Немає в наявності
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