Київ
Антагоністи H2-рецепторів
A02B A02

Ранітидин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02BЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B AАнтагоністи H2-рецепторів
A02B A02Ранітидин
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Ранітидин-Дарниця
Ранітидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 45,90 грн
в 835 аптеках
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Ранітидин-Дарниця
Ранітидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 30,88 грн
в 620 аптеках
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Ранітидин Євро
Ранітидин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг стрип №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 138,00 грн
в 563 аптеках
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Ранітидин-Здоров'я Форте
Ранітидин-Здоров'я Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 66,92 грн
в 382 аптеках
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Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 32,73 грн
в 232 аптеках
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Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер в пачці №20
Технолог
від 31,50 грн
в 222 аптеках
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Ранітидин Євро
Ранітидин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг стрип №20
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 62,60 грн
в 174 аптеках
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Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер в пачці №30
Технолог
від 70,60 грн
в 128 аптеках
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Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер тм tabula vita №20
Технолог
від 54,00 грн
в 5 аптеках
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Ранітидин-Здоров'я Форте
Ранітидин-Здоров'я Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг (20 таблеток в блістері) №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Ранігаст® 75
Ранігаст® 75
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №10
Польфарма
Немає в наявності
Ранітидин
Ранітидин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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