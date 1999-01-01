Київ
Антагоністи H2-рецепторів
A02B A02
Ранітидин
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02B
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
A02B A
Антагоністи H2-рецепторів
A02B A02
Ранітидин
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Ранітидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
45,90
грн
в 835 аптеках
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Ранітидин-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
30,88
грн
в 620 аптеках
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Ранітидин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг стрип №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
138,00
грн
в 563 аптеках
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Ранітидин-Здоров'я Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
66,92
грн
в 382 аптеках
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Ранітидин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
32,73
грн
в 232 аптеках
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Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер в пачці №20
Технолог
від
31,50
грн
в 222 аптеках
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Ранітидин Євро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг стрип №20
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
62,60
грн
в 174 аптеках
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Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер в пачці №30
Технолог
від
70,60
грн
в 128 аптеках
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Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг блістер тм tabula vita №20
Технолог
від
54,00
грн
в 5 аптеках
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Ранітидин-Здоров'я Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Ранітидин
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг (20 таблеток в блістері) №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Ранігаст® 75
Таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер №10
Польфарма
Немає в наявності
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Ранітидин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
25 мг/мл
75 мг
150 мг
300 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
стрип
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
50
100
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Виробник
Polpharma
SUN
Unique Pharmaceutical Laboratories
Гледфарм
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Технолог
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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