ТЕРБІНАФІН (TERBINAFINUM) Діюча речовина
фунгіцидна, фунгістатична дія; являє собою аліламін і має широкий спектр дії проти грибкових інфекцій шкіри, волосся і нігтів, спричинених такими дерматофітами, як Trichophyton (наприклад T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum (наприклад Microsporum canis), Epidermophyton floccosum і дріжджі роду Candida (наприклад Candida albicans) та Pityrosporum; у низьких концентраціях виявляє фунгіцидну дію відносно дерматофітів, пліснявих і деяких диморфних грибів; специфічно пригнічує ранній етап біосинтезу стеринів у клітині гриба, що приводить до дефіциту ергостеролу і до внутрішньоклітинного накопичення сквалену, що викликає загибель клітини гриба; при застосуванні внутрішньо препарат накопичується в шкірі, волоссі і нігтях у концентраціях, що забезпечують фунгіцидну дію.
грибкові інфекції шкіри, спричинені дерматофітами, такими як Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis та Epidermophyton floccosum, міжпальцева епідермофітія стоп («стопа атлета»), пахова дерматофітія («свербіж жокея»), дерматофітія тулуба («стригучий лишай»), різнобарвний лишай, спричинений Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur), кандидоз шкіри, спричинений грибками роду Candida, зазвичай Candida albicans.
спрей: епідермофітії стоп і трахофітія гладкої шкіри - 1 р/добу протягом тижня; різнобарвний лишай - 2 р/добу протягом тижня; крем: міжпальцева дерматофітія стоп, пахова дерматофітія та дерматофітія тулуба: 1 р/добу протягом 1 тижня; сквамозно-гіперкератотична дерматофітія стоп («мокасинова стопа»): 2 р/добу протягом 2 тижнів; кандидоз шкіри: 1-2 р/добу протягом 1 тижня; різнобарвний лишай: 1-2 р/добу протягом 2 тижнів; гель, дорослим: дерматофітія стоп (міжпальцева): 1 р/добу протягом 1 тижня; пахова дерматофітія та дерматофітія тулуба: 1 р/добу протягом 1 тижня; різнобарвний лишай: 1 р/добу протягом 1 тижня; р-н нашкірний дорослим та підліткам віком від 15 років: одноразове нанесення 1 раз на обидві стопи.
підвищена чутливість до тербінафіну або до будь-якого з неактивних інгредієнтів, що входять до складу препарату, не призначати препарат у період годування груддю.
реакції гіперчутливості (кропив’янка), подразнення очей, лущення шкіри, свербіж, пошкодження шкіри, утворення кірки, ураження шкіри, порушення пігментації, еритема, відчуття печіння шкіри, відчуття сухості шкіри, контактний дерматит (бульозний дерматит), екзема, висипання, біль, біль у місці нанесення, подразнення у місці нанесення, загострення симптомів.