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Активні речовини — “Т”ТЕРБІНАФІН (TERBINAFINUM)

ТЕРБІНАФІН (TERBINAFINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 22 препарати
Ламікон® крем, 1 %, туба, 15 г, № 1; Фармак
Ламікон® Крем, 1 %, туба, 15 г, № 1 Фармак
В 1113 аптеках
від 131,31 грн
Ціни в аптеках
Ламікон® спрей нашкірний, 1 %, флакон, 25 г, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Ламікон® Спрей нашкірний, 1 %, флакон, 25 г, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 1111 аптеці
від 180,88 грн
Ціни в аптеках
Ламізил крем, 1 %, туба, 15 г, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Ламізил Крем, 1 %, туба, 15 г, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1097 аптеках
від 103,96 грн
Ціни в аптеках
Ламікон® таблетки, 0,25 г, блістер, № 14; Фармак
Ламікон® Таблетки, 0,25 г, блістер, № 14 Фармак
В 913 аптеках
від 200,87 грн
Ціни в аптеках
Тербінафін-КВ таблетки, 250 мг, блістер, № 14; Київський вітамінний завод
Тербінафін-КВ Таблетки, 250 мг, блістер, № 14 Київський вітамінний завод
В 880 аптеках
від 137,25 грн
Ціни в аптеках
Мікофін® спрей нашкірний, 10 мг/г, флакон, 30 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1; Нобель
Мікофін® Спрей нашкірний, 10 мг/г, флакон, 30 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1 Нобель
В 836 аптеках
від 180,64 грн
Ціни в аптеках
Мікофін® крем, 10 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Нобель
Мікофін® Крем, 10 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Нобель
В 695 аптеках
від 140,02 грн
Ціни в аптеках
Тербінорм таблетки, 250 мг, блістер, № 14; Уорлд Медицин
Тербінорм Таблетки, 250 мг, блістер, № 14 Уорлд Медицин
В 549 аптеках
від 232,13 грн
Ціни в аптеках
Ламізил® таблетки, 250 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 14; Новартіс Фарма
Ламізил® Таблетки, 250 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 14 Новартіс Фарма
В 371 аптеці
від 1243,18 грн
Ціни в аптеках
Мікофін® таблетки, 250 мг, № 14; Нобель
Мікофін® Таблетки, 250 мг, № 14 Нобель
В 366 аптеках
від 313,05 грн
Ціни в аптеках
Тербінорм спрей нашкірний, розчин, 10 мг/г, флакон з розпилювачем, 20 мл, № 1; Уорлд Медицин
Тербінорм Спрей нашкірний, розчин, 10 мг/г, флакон з розпилювачем, 20 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 332 аптеках
від 183,18 грн
Ціни в аптеках
Екзифін таблетки, 250 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 14; Євро Лайфкер
Екзифін Таблетки, 250 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 14 Євро Лайфкер
В 243 аптеках
від 165,05 грн
Ціни в аптеках
Тербінафін таблетки, 250 мг, № 10; Лубнифарм
Тербінафін Таблетки, 250 мг, № 10 Лубнифарм
В 224 аптеках
від 98,81 грн
Ціни в аптеках
Ламідерм крем, 10 мг/г, туба, 15 г, № 1; Euro Lifecare
Ламідерм Крем, 10 мг/г, туба, 15 г, № 1 Euro Lifecare
В 151 аптеці
від 120,00 грн
Ціни в аптеках
Тербінорм спрей нашкірний, розчин, 10,08 мг/мл, флакон з розпилювачем, 20 мл, № 1; Уорлд Медицин
Тербінорм Спрей нашкірний, розчин, 10,08 мг/мл, флакон з розпилювачем, 20 мл, № 1 Уорлд Медицин
В 131 аптеці
від 197,82 грн
Ціни в аптеках
Тербізил крем, 1 %, туба, 15 г, № 1; Гедеон Ріхтер
Тербізил Крем, 1 %, туба, 15 г, № 1 Гедеон Ріхтер
В 90 аптеках
від 187,79 грн
Ціни в аптеках
Ламіфен гель, 1 %, туба, 15 г, № 1; Фітофарм
Ламіфен Гель, 1 %, туба, 15 г, № 1 Фітофарм
В 64 аптеках
від 125,94 грн
Ціни в аптеках
Ламіфен таблетки, 250 мг, блістер, № 28; Фітофарм
Ламіфен Таблетки, 250 мг, блістер, № 28 Фітофарм
В 71 аптеці інших міст
від 219,74 грн
Ціни в інших містах
Екзифін® гель, 1 %, туба, 15 г, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Екзифін® Гель, 1 %, туба, 15 г, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 6 аптеках інших міст
від 86,07 грн
Ціни в інших містах
Ламізил Уно розчин нашкірниий плівкоутворюючий, 1 %, туба, 4 г, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Ламізил Уно Розчин нашкірниий плівкоутворюючий, 1 %, туба, 4 г, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
Немає в наявності
Ламіфен гель, 1 %, туба, 30 г, № 1; Фітофарм
Ламіфен Гель, 1 %, туба, 30 г, № 1 Фітофарм
Немає в наявності
Ламікон® дермгель гель, 1 %, туба, 15 г, № 1; Фармак
Ламікон® дермгель Гель, 1 %, туба, 15 г, № 1 Фармак
Немає в наявності

фунгіцидна, фунгістатична дія; являє собою аліламін і має широкий спектр дії проти грибкових інфекцій шкіри, волосся і нігтів, спричинених такими дерматофітами, як Trichophyton (наприклад T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum (наприклад Microsporum canis), Epidermophyton floccosum і дріжджі роду Candida (наприклад Candida albicans) та Pityrosporum; у низьких концентраціях виявляє фунгіцидну дію відносно дерматофітів, пліснявих і деяких диморфних грибів; специфічно пригнічує ранній етап біосинтезу стеринів у клітині гриба, що приводить до дефіциту ергостеролу і до внутрішньоклітинного накопичення сквалену, що викликає загибель клітини гриба; при застосуванні внутрішньо препарат накопичується в шкірі, волоссі і нігтях у концентраціях, що забезпечують фунгіцидну дію.

грибкові інфекції шкіри, спричинені дерматофітами, такими як Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis та Epidermophyton floccosum, міжпальцева епідермофітія стоп («стопа атлета»), пахова дерматофітія («свербіж жокея»), дерматофітія тулуба («стригучий лишай»), різнобарвний лишай, спричинений Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur), кандидоз шкіри, спричинений грибками роду Candida, зазвичай Candida albicans.

спрей: епідермофітії стоп і трахофітія гладкої шкіри - 1 р/добу протягом тижня; різнобарвний лишай - 2 р/добу протягом тижня; крем: міжпальцева дерматофітія стоп, пахова дерматофітія та дерматофітія тулуба: 1 р/добу протягом 1 тижня; сквамозно-гіперкератотична дерматофітія стоп («мокасинова стопа»): 2 р/добу протягом 2 тижнів; кандидоз шкіри: 1-2 р/добу протягом 1 тижня; різнобарвний лишай: 1-2 р/добу протягом 2 тижнів; гель, дорослим: дерматофітія стоп (міжпальцева): 1 р/добу протягом 1 тижня; пахова дерматофітія та дерматофітія тулуба: 1 р/добу протягом 1 тижня; різнобарвний лишай: 1 р/добу протягом 1 тижня; р-н нашкірний дорослим та підліткам віком від 15 років: одноразове нанесення 1 раз на обидві стопи.

підвищена чутливість до тербінафіну або до будь-якого з неактивних інгредієнтів, що входять до складу препарату, не призначати препарат у період годування груддю.

реакції гіперчутливості (кропив’янка), подразнення очей, лущення шкіри, свербіж, пошкодження шкіри, утворення кірки, ураження шкіри, порушення пігментації, еритема, відчуття печіння шкіри, відчуття сухості шкіри, контактний дерматит (бульозний дерматит), екзема, висипання, біль, біль у місці нанесення, подразнення у місці нанесення, загострення симптомів.