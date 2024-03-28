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Активні речовини — “М”МОНТЕЛУКАСТ (MONTELUKASTUM)

МОНТЕЛУКАСТ (MONTELUKASTUM) Діюча речовина

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Знайдено: 33 препарати
Сингуляр® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Organon Central East Gmbh
Сингуляр® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Organon Central East Gmbh
В 998 аптеках
від 411,50 грн
Ціни в аптеках
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Борщагівський ХФЗ
Монтел Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Борщагівський ХФЗ
В 946 аптеках
від 270,82 грн
Ціни в аптеках
Сингуляр® таблетки жувальні, 5 мг, № 28; Organon Central East Gmbh
Сингуляр® Таблетки жувальні, 5 мг, № 28 Organon Central East Gmbh
В 902 аптеках
від 406,19 грн
Ціни в аптеках
Сингуляр® таблетки жувальні, 4 мг, № 28; Organon Central East Gmbh
Сингуляр® Таблетки жувальні, 4 мг, № 28 Organon Central East Gmbh
В 715 аптеках
від 399,30 грн
Ціни в аптеках
Монтел таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 28; Борщагівський ХФЗ
Монтел Таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 28 Борщагівський ХФЗ
В 620 аптеках
від 191,01 грн
Ціни в аптеках
Мілукант таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28; Адамед Фарма
Мілукант Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28 Адамед Фарма
В 616 аптеках
від 322,84 грн
Ціни в аптеках
Монтулар® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Монтулар® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 523 аптеках
від 309,33 грн
Ціни в аптеках
Монтелукаст-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28; Тева Україна
Монтелукаст-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28 Тева Україна
В 518 аптеках
від 300,30 грн
Ціни в аптеках
Мілукант таблетки жувальні, 5 мг, № 28; Адамед Фарма
Мілукант Таблетки жувальні, 5 мг, № 28 Адамед Фарма
В 274 аптеках
від 282,68 грн
Ціни в аптеках
Монтел таблетки жувальні, 4 мг, блістер, № 28; Борщагівський ХФЗ
Монтел Таблетки жувальні, 4 мг, блістер, № 28 Борщагівський ХФЗ
В 263 аптеках
від 134,04 грн
Ціни в аптеках
Мілукант таблетки жувальні, 4 мг, № 28; Адамед Фарма
Мілукант Таблетки жувальні, 4 мг, № 28 Адамед Фарма
В 189 аптеках
від 149,50 грн
Ціни в аптеках
Монтемак 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Маклеодс Фармасьютикалс
Монтемак 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
В 178 аптеках
від 275,40 грн
Ціни в аптеках
Монтеген таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс Лімітед
Монтеген Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс Лімітед
В 155 аптеках
від 233,80 грн
Ціни в аптеках
Глемонт таблетки жувальні таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 30; Гленмарк
Глемонт таблетки жувальні Таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 30 Гленмарк
В 148 аптеках
від 222,68 грн
Ціни в аптеках
Глемонт таблетки жувальні таблетки жувальні, 4 мг, блістер, № 30; Гленмарк
Глемонт таблетки жувальні Таблетки жувальні, 4 мг, блістер, № 30 Гленмарк
В 137 аптеках
від 217,88 грн
Ціни в аптеках
Монтелукаст-Тева таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Монтелукаст-Тева Таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 105 аптеках
від 303,12 грн
Ціни в аптеках
Лукаст® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Фарма Інтернешенал
Лукаст® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Фарма Інтернешенал
В 78 аптеках
від 329,54 грн
Ціни в аптеках
Монтелукаст-Тева таблетки жувальні, 4 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Монтелукаст-Тева Таблетки жувальні, 4 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 70 аптеках
від 179,10 грн
Ціни в аптеках
Монтулар® Кідс таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Монтулар® Кідс Таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 70 аптеках
від 215,74 грн
Ціни в аптеках
Куленто гранули, 4 мг, саше, 0.5 г, № 28; Уорлд Медицин
Куленто Гранули, 4 мг, саше, 0.5 г, № 28 Уорлд Медицин
В 63 аптеках
від 312,87 грн
Ціни в аптеках
Мілукант таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 84; Адамед Фарма
Мілукант Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 84 Адамед Фарма
В 55 аптеках
від 722,52 грн
Ціни в аптеках
Монтулар® Кідс таблетки жувальні, 4 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Монтулар® Кідс Таблетки жувальні, 4 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 48 аптеках
від 201,12 грн
Ціни в аптеках
Мілукант таблетки жувальні, 4 мг, № 84; Адамед Фарма
Мілукант Таблетки жувальні, 4 мг, № 84 Адамед Фарма
В 25 аптеках
від 499,52 грн
Ціни в аптеках
Мілукант таблетки жувальні, 5 мг, № 84; Адамед Фарма
Мілукант Таблетки жувальні, 5 мг, № 84 Адамед Фарма
В 12 аптеках
від 594,35 грн
Ціни в аптеках
Синглон® таблетки для жування, 4 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Синглон® Таблетки для жування, 4 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Синглон® таблетки для жування, 5 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Синглон® Таблетки для жування, 5 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Синглон® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Гедеон Ріхтер
Синглон® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Класт таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Нобель
Класт Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Нобель
Немає в наявності
Глемонт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Гленмарк
Глемонт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Гленмарк
Немає в наявності
Астатор 5 таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 30; Торрент
Астатор 5 Таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 30 Торрент
Немає в наявності
Астатор 10 таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Торрент
Астатор 10 Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Торрент
Немає в наявності
Асмонт таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 28; Агрофарм
Асмонт Таблетки жувальні, 5 мг, блістер, № 28 Агрофарм
Немає в наявності
Асмонт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Агрофарм
Асмонт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Агрофарм
Немає в наявності

протизапальна дія; є антагоністом цистеїніл лейкотрієнів: LTC4, LTD4, LTE4; з високою вибірковістю і хімічною спорідненістю зв’язується з CysLT1-рецепторами; спричиняє бронходилатацію протягом 2 год після перорального призначення; пригнічує бронхоспазм як на ранній, так і на пізній стадії, знижуючи реакцію на антигени.

як додаткове лікування БА легкого й середнього ступеню тяжкості, що недостатньо контролюється ІГК і агоністами β-адренорецепторів короткострокової дії; профілактика нападів ядухи при БА фізичного зусилля; симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту у хворих на БА.

табл.: по 1 табл. 1 р/добу (перед сном) дорослим та дітям віком від 15 років; табл. жувальні: дітям від 2 до 5 років по 1 жувал. табл. 4 мг та дітям від 6 до 14 років по 1 жувал. табл. 5 мг 1 р/добу ввечері за 1 год до або через 2 год після прийому їжі; гран.: дітям від 6 місяців до 5 років по 1 саше ввечері, незалежно від прийому їжі.

гіперчутливість; табл. 10 мг - дитячий вік до 15 років; табл. жувальні - дитячий вік до 2 років.

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