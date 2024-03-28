МОНТЕЛУКАСТ (MONTELUKASTUM) Діюча речовина
протизапальна дія; є антагоністом цистеїніл лейкотрієнів: LTC4, LTD4, LTE4; з високою вибірковістю і хімічною спорідненістю зв’язується з CysLT1-рецепторами; спричиняє бронходилатацію протягом 2 год після перорального призначення; пригнічує бронхоспазм як на ранній, так і на пізній стадії, знижуючи реакцію на антигени.
як додаткове лікування БА легкого й середнього ступеню тяжкості, що недостатньо контролюється ІГК і агоністами β-адренорецепторів короткострокової дії; профілактика нападів ядухи при БА фізичного зусилля; симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту у хворих на БА.
табл.: по 1 табл. 1 р/добу (перед сном) дорослим та дітям віком від 15 років; табл. жувальні: дітям від 2 до 5 років по 1 жувал. табл. 4 мг та дітям від 6 до 14 років по 1 жувал. табл. 5 мг 1 р/добу ввечері за 1 год до або через 2 год після прийому їжі; гран.: дітям від 6 місяців до 5 років по 1 саше ввечері, незалежно від прийому їжі.
гіперчутливість; табл. 10 мг - дитячий вік до 15 років; табл. жувальні - дитячий вік до 2 років.
головний біль, безсоння, розлади емоційного стану, відчуття серцебиття, стомлюваність, млявість, апатія, грипоподібні симптоми, ларингіт, синусіт, отит, часті простудні захворювання у літніх хворих, артралгія, міалгія, біль у животі, диспепсичні явища, сухість у роті, сверблячка, жовтяниця, лікарський гепатит, АР, посилення кровоточивості, підвищення рівнів АЛТ, АСТ, виникнення синдрому Чарг-Страуса.