табл.: по 1 табл. 1 р/добу (перед сном) дорослим та дітям віком від 15 років; табл. жувальні: дітям від 2 до 5 років по 1 жувал. табл. 4 мг та дітям від 6 до 14 років по 1 жувал. табл. 5 мг 1 р/добу ввечері за 1 год до або через 2 год після прийому їжі; гран.: дітям від 6 місяців до 5 років по 1 саше ввечері, незалежно від прийому їжі.