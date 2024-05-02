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Активні речовини — “М”МЕСАЛАЗИН (MESALAZINUM)

МЕСАЛАЗИН (MESALAZINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 17 препаратів
Салофальк гранули гастрорезистентні пролонговані, 1000 мг, пакетик "грану-стикс", № 50; Alpen Pharma AG
Салофальк Гранули гастрорезистентні пролонговані, 1000 мг, пакетик "грану-стикс", № 50 Alpen Pharma AG
В 669 аптеках
від 2596,25 грн
Ціни в аптеках
Салофальк таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 500 мг, блістер, № 100; Alpen Pharma AG
Салофальк Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 500 мг, блістер, № 100 Alpen Pharma AG
В 617 аптеках
від 2713,20 грн
Ціни в аптеках
Салофальк супозиторії ректальні, 500 мг, стрип, № 10; Alpen Pharma AG
Салофальк Супозиторії ректальні, 500 мг, стрип, № 10 Alpen Pharma AG
В 519 аптеках
від 772,00 грн
Ціни в аптеках
Салофальк супозиторії ректальні, 1000 мг, стрип, № 10; Alpen Pharma AG
Салофальк Супозиторії ректальні, 1000 мг, стрип, № 10 Alpen Pharma AG
В 515 аптеках
від 1029,84 грн
Ціни в аптеках
Салофальк гранули гастрорезистентні пролонговані, 500 мг, пакетик "грану-стикс", № 50; Alpen Pharma AG
Салофальк Гранули гастрорезистентні пролонговані, 500 мг, пакетик "грану-стикс", № 50 Alpen Pharma AG
В 396 аптеках
від 1376,53 грн
Ціни в аптеках
Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 800 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 60; Біокодекс
Асакол® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 800 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 60 Біокодекс
В 370 аптеках
від 2046,93 грн
Ціни в аптеках
Пентаса таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 50; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Таблетки пролонгованої дії, 500 мг, № 50 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 340 аптеках
від 1018,80 грн
Ціни в аптеках
Пентаса гранули пролонгованої дії, 2 г, пакетик, № 60; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Гранули пролонгованої дії, 2 г, пакетик, № 60 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 324 аптеках
від 3223,81 грн
Ціни в аптеках
Салофальк гранули гастрорезистентні пролонговані, 3 г, пакетик "грану-стикс", № 50; Alpen Pharma AG
Салофальк Гранули гастрорезистентні пролонговані, 3 г, пакетик "грану-стикс", № 50 Alpen Pharma AG
В 308 аптеках
від 5010,28 грн
Ціни в аптеках
Салофальк гранули гастрорезистентні пролонговані, 1,5 г, пакетик "грану-стикс", № 35; Alpen Pharma AG
Салофальк Гранули гастрорезистентні пролонговані, 1,5 г, пакетик "грану-стикс", № 35 Alpen Pharma AG
В 288 аптеках
від 1760,48 грн
Ціни в аптеках
Салофальк суспензія ректальна, 4 г, клізма, 60 мл, № 7; Alpen Pharma AG
Салофальк Суспензія ректальна, 4 г, клізма, 60 мл, № 7 Alpen Pharma AG
В 273 аптеках
від 2659,90 грн
Ціни в аптеках
Месакол таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 400 мг, стрип, № 50; САН
Месакол Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 400 мг, стрип, № 50 САН
В 255 аптеках
від 584,40 грн
Ціни в аптеках
Пентаса супозиторії ректальні, 1000 мг, № 28; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Супозиторії ректальні, 1000 мг, № 28 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 236 аптеках
від 1855,01 грн
Ціни в аптеках
Асакол® супозиторії ректальні, 500 мг, блістер, № 20; Біокодекс
Асакол® Супозиторії ректальні, 500 мг, блістер, № 20 Біокодекс
В 186 аптеках
від 1058,78 грн
Ціни в аптеках
Пентаса суспензія ректальна, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7; Феррінг Інтернешнл Сентер
Пентаса Суспензія ректальна, 1 г/100 мл, флакон, 100 мл, № 7 Феррінг Інтернешнл Сентер
В 177 аптеках
від 812,60 грн
Ціни в аптеках
Салофальк супозиторії ректальні, 250 мг, стрип, № 10; Alpen Pharma AG
Салофальк Супозиторії ректальні, 250 мг, стрип, № 10 Alpen Pharma AG
В 170 аптеках
від 579,09 грн
Ціни в аптеках
Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 400 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 100; Біокодекс
Асакол® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 400 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 100 Біокодекс
В 155 аптеках
від 1618,93 грн
Ціни в аптеках

механізм протизапальної дії невідомий; результати досліджень in vitro свідчать, що певну роль може мати інгібування ліпооксигенази; було також продемонстровано вплив на концентрацію простагландинів у слизовій оболонці кишечнику; може зв’язувати вільні радикали; при р/os прийомі діє переважним чином локально на слизову оболонку кишок і на підслизову тканину з боку порожнини кишок; отже, важливо, що месалазин є доступним у зонах запалення.

неспецифічний виразковий коліт від легкого до помірного ступеня тяжкості, хвороба Крона, лікування загострень та профілактика рецидивів виразкового коліту, обмеженого прямою кишкою, виразковий проктосигмоїдит та лівобічний коліт, виразковий проктит.

виразковий коліт: у фазі загострення дорослим доза підбирається індивідуально та становить до 4 г/добу, розподілена на кілька прийомів; діти: доза підбирається індивідуально та становить 30-50 мг месалазину/кг/добу, поділена на кілька прийомів; максимальна доза 75 мг/кг/добу, поділена на кілька прийомів; МДД для дорослих не має перевищувати 4 г/добу; підтримуюча терапія: дорослим 2 г 1 р/добу або розподілення дози на кілька прийомів; діти: доза підбирається індивідуально, починаючи з 15-30 мг/кг/добу, розподілена на кілька прийомів; загальна доза не має перевищувати 2 г/добу (рекомендована доза для дорослих); дітям з масою тіла менше 40 кг призначається половина дози для дорослих, а дітям з масою тіла понад 40 кг призначається повна доза для дорослих; хвороба Крона: фаза загострення та підтримуюча терапія: дорослі - до 4 г/добу, розподілена на кілька прийомів; діти: фаза загострення: доза підбирається індивідуально, починаючи з 30-50 мг/кг/добу, розподілена на кілька прийомів; МДД 75 мг/кг/добу поділена на декілька прийомів, загальна доза не повинна перевищувати 4 г/добу (МДД для дорослих); підтримуюча терапія: доза підбирається індивідуально, починаючи з 15-30 мг/кг/добу, розподілена на кілька прийомів; загальна доза не має перевищувати 4 г/добу (рекомендована доза для дорослих); дітям з масою тіла менше 40 кг призначається половина дози для дорослих, а дітям з масою тіла понад 40 кг призначається повна доза для дорослих; ректально препарат дорослим при г. виразковому коліті - 1-2 супозиторії по 500-250 мг 3 р/добу, для профілактики рецидиву
виразкового коліту - 1 супозиторій (250 мг) 3 р/добу; виразковий проктосигмоїдит та лівобічний коліт - 1 клізма перед сном.

гіперчутливість до месалазину, до будь-якого з компонентів препарату або до саліцилатів; тяжкі порушення функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв) або печінки; виразка шлунка або ДПК; геморагічний діатез.

еозинофілія; змінені показники крові (апластична анемія, агранулоцитоз, панцитопенія, нейтропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія); пригнічення діяльності кісткового мозку, захворювання крові; реакції гіперчутливості, такі як алергічна екзантема, медикаментозна гарячка, еритематозний висип, панколіт, набряк Квінке, вовчакоподібний с-м; парестезія; головний біль, запаморочення; периферична нейропатія, доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія (у дітей у пубертатному періоді); міокардит, перикардит; алергічні та фіброзуючі реакції легенів (у тому числі задишка, кашель, бронхоспазм, альвеоліт, легенева еозинофілія, інфільтрація легеневої тканини, пневмоніт), пневмонія, інтерстиціальне захворювання легенів, еозінофільна пневмонія, захворювання органів дихання; абдомінальний біль, діарея, метеоризм, нудота, блювання, диспепсія; загострення хвороби Крона або неспецифічного виразкового коліту; г. панкреатит; зміни в параметрах функції печінки (підвищення рівня трансаміназ і ферментів холеостазу), гепатит, холестатичний гепатит, печінкова недостатність; висипання на шкірі; кропив’янка, свербіж; алопеція; міалгія, артралгія; вовчакоподібний с-м з перикардитом і плевроперикардитом в якості основних симптомів, а також висипання на шкірі та артралгія; порушення функції нирок, у тому числі г. і хр. інтерстиціальний нефрит і ниркова недостатність, нефротичний с-м, ниркова недостатність, що іноді нормалізується після відміни препарату; олігоспермія (оборотна); збільшення рівня креатиніну у плазмі крові, зниження маси тіла, зниження кліренсу креатиніну, підвищення концентрації амілази, підвищення швидкості зсідання еритроцитів, підвищення концентрації ліпази, підвищення азоту сечовини крові.