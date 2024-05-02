виразковий коліт: у фазі загострення дорослим доза підбирається індивідуально та становить до 4 г/добу, розподілена на кілька прийомів; діти: доза підбирається індивідуально та становить 30-50 мг месалазину/кг/добу, поділена на кілька прийомів; максимальна доза 75 мг/кг/добу, поділена на кілька прийомів; МДД для дорослих не має перевищувати 4 г/добу; підтримуюча терапія: дорослим 2 г 1 р/добу або розподілення дози на кілька прийомів; діти: доза підбирається індивідуально, починаючи з 15-30 мг/кг/добу, розподілена на кілька прийомів; загальна доза не має перевищувати 2 г/добу (рекомендована доза для дорослих); дітям з масою тіла менше 40 кг призначається половина дози для дорослих, а дітям з масою тіла понад 40 кг призначається повна доза для дорослих; хвороба Крона: фаза загострення та підтримуюча терапія: дорослі - до 4 г/добу, розподілена на кілька прийомів; діти: фаза загострення: доза підбирається індивідуально, починаючи з 30-50 мг/кг/добу, розподілена на кілька прийомів; МДД 75 мг/кг/добу поділена на декілька прийомів, загальна доза не повинна перевищувати 4 г/добу (МДД для дорослих); підтримуюча терапія: доза підбирається індивідуально, починаючи з 15-30 мг/кг/добу, розподілена на кілька прийомів; загальна доза не має перевищувати 4 г/добу (рекомендована доза для дорослих); дітям з масою тіла менше 40 кг призначається половина дози для дорослих, а дітям з масою тіла понад 40 кг призначається повна доза для дорослих; ректально препарат дорослим при г. виразковому коліті - 1-2 супозиторії по 500-250 мг 3 р/добу, для профілактики рецидиву

виразкового коліту - 1 супозиторій (250 мг) 3 р/добу; виразковий проктосигмоїдит та лівобічний коліт - 1 клізма перед сном.