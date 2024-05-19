Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВБЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВСелективні блокатори бета-адренорецепторівМетопрололБеталок ЗОКЦіни в аптеках

Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 25 мг блістер, №14 - Харків (81469) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
122,09 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
134,95
Економія: -13,89 грн
121,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
140,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
146,71
Економія: -19,33 грн
127,38 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
137,94 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
134,30 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
136,49 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
143,53 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (67)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
131,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
142,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
144,42
Економія: -13,05 грн
131,37 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
140,41 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
141,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
140,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
144,73
Економія: -19,51 грн
125,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
134,94 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
130,50
Економія: -5,70 грн
124,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
141,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (4)
135,51 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (5)
140,31 грн