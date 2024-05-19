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Беталок ЗОК таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 50 мг флакон, №30 - Харків (2011) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
219,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
261,71
Економія: -30,42 грн
231,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
254,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
261,12
Економія: -23,92 грн
237,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
259,24 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
242,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
253,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
237,40 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
228,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
237,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
247,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
240,17 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
253,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (51)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
237,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
251,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
257,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
258,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
255,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
232,99
Економія: -8,21 грн
224,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
254,77 грн