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Активні речовини — “Л”ЛОЗАРТАН (LOSARTANUM)

ЛОЗАРТАН (LOSARTANUM) Діюча речовина

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Знайдено: 30 препаратів
Лозартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Лозартан-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1038 аптеках
від 81,20 грн
Ціни в аптеках
Лоріста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; КРКА
Лоріста® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 КРКА
В 1024 аптеках
від 187,68 грн
Ціни в аптеках
Лозартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Лозартан-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 1022 аптеках
від 46,49 грн
Ціни в аптеках
Лоріста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 90; КРКА
Лоріста® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 90 КРКА
В 1011 аптеці
від 503,41 грн
Ціни в аптеках
Клосарт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 100; КУСУМ ФАРМ ООО
Клосарт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 100 КУСУМ ФАРМ ООО
В 947 аптеках
від 187,09 грн
Ціни в аптеках
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 28; Sandoz
Лозартан Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 28 Sandoz
В 884 аптеках
від 49,85 грн
Ціни в аптеках
Лозартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Лозартан-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 862 аптеках
від 106,09 грн
Ціни в аптеках
Клосарт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 84; КУСУМ ФАРМ ООО
Клосарт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 84 КУСУМ ФАРМ ООО
В 860 аптеках
від 80,29 грн
Ціни в аптеках
Клосарт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 30; КУСУМ ФАРМ ООО
Клосарт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 30 КУСУМ ФАРМ ООО
В 844 аптеках
від 62,68 грн
Ціни в аптеках
Клосарт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28; КУСУМ ФАРМ ООО
Клосарт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 28 КУСУМ ФАРМ ООО
В 752 аптеках
від 41,47 грн
Ціни в аптеках
Клосарт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 90; КУСУМ ФАРМ ООО
Клосарт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 90 КУСУМ ФАРМ ООО
В 628 аптеках
від 158,88 грн
Ціни в аптеках
Лозап® таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 90; Санофі-Авентіс Україна
Лозап® Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 90 Санофі-Авентіс Україна
В 626 аптеках
від 145,00 грн
Ціни в аптеках
Лозап® таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 90; Санофі-Авентіс Україна
Лозап® Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 90 Санофі-Авентіс Україна
В 599 аптеках
від 77,86 грн
Ціни в аптеках
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28; Sandoz
Лозартан Сандоз® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28 Sandoz
В 565 аптеках
від 25,12 грн
Ціни в аптеках
Лоріста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; КРКА
Лоріста® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 КРКА
В 499 аптеках
від 202,91 грн
Ціни в аптеках
Лозап® таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Лозап® Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 497 аптеках
від 54,32 грн
Ціни в аптеках
Пресартан®-50 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 30; Іпка
Пресартан®-50 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 30 Іпка
В 331 аптеці
від 35,67 грн
Ціни в аптеках
Клосарт® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, № 28; КУСУМ ФАРМ ООО
Клосарт® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, № 28 КУСУМ ФАРМ ООО
В 283 аптеках
від 44,46 грн
Ціни в аптеках
Пресартан®-100 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Іпка
Пресартан®-100 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Іпка
В 269 аптеках
від 65,98 грн
Ціни в аптеках
Лозартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Лозартан-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 246 аптеках
від 25,16 грн
Ціни в аптеках
Лотар® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Лотар® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 100 аптеках
від 55,86 грн
Ціни в аптеках
Лозап® таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Лозап® Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 1 аптеці
від 115,92 грн
Ціни в аптеках
Тросан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Ауробіндо Фарма
Тросан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Ауробіндо Фарма
В 5 аптеках інших міст
від 42,50 грн
Ціни в інших містах
Тросан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Ауробіндо Фарма
Тросан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Ауробіндо Фарма
В 5 аптеках інших міст
від 83,92 грн
Ціни в інших містах
Сентор® таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, № 10; Гедеон Ріхтер
Сентор® Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, № 10 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Сентор® таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 10; Гедеон Ріхтер
Сентор® Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 10 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Сентор® таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Сентор® Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Сентор® таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, № 30; Гедеон Ріхтер
Сентор® Таблетки, вкриті оболонкою, 50 мг, № 30 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Лотар® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Лотар® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
Немає в наявності
Лозартан-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 12,5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Лозартан-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 12,5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
Немає в наявності

антигіпертензивна дія; не пригнічує кіназу II - фермент, що руйнує брадикінін; лозартан та його фармакологічно активний метаболіт карбоксильна кислота (Е-3174) - блокують усі фізіологічно вагомі впливи ангіотензину II, незалежно від джерела або шляху синтезу; зменшує післянавантаження, знижує системний АТ і тиск у малому колі кровообігу; у хворих на АГ не лише знижує АТ і зменшує гіпертрофію міокарда, а й чинить інші важливі сприятливі ефекти; дає змогу зменшити загальну кількість летальних випадків із СС причин, інсульту та ІМ у хворих на АГ з гіпертрофією лівого шлуночка, забезпечує захист нирок у хворих на ЦД II типу з протеїнурією.

лікування есенціальної гіпертензії у дорослих, а також у дітей віком від 6 років; захворювання нирок у дорослих пацієнтів з АГ та ЦД ІІ типу з протеїнурією ≥0,5 г/добу - як частина антигіпертензивної терапії; хр. СН (у пацієнтів віком від 60 років), коли застосування інгібіторів АПФ вважається неможливим з причини несумісності, особливо при кашлі, або протипоказане; пацієнтів із СН, стан яких стабілізувався при застосуванні інгібітору АПФ, не слід переводити на лікування лозартаном; у пацієнта фракція викиду лівого шлуночка повинна становити ≤40 %, стан має бути клінічно стабільним, також пацієнтові слід дотримуватися встановленого режиму лікування щодо хр. СН; зниження ризику розвитку інсульту у дорослих пацієнтів з АГ і гіпертрофією лівого шлуночка, що документально підтверджено за допомогою ЕКГ.

внутрішньо, незалежно від прийому їжі, 1 р/добу; при АГ початкова і підтримуюча доза 50 мг; максимальний гіпотензивний ефект досягається через 3-6 тижнів після початку лікування; при необхідності добова доза може бути збільшена до 100 мг (вранці); початкова доза при СН 12,5 мг 1 р/добу; дозу збільшують в половину кожні 7 днів (тобто 12,5 мг/добу; 25 мг/добу; 50 мг/добу) до середньої підтримуючої дози 50 мг/добу; зниження ризику розвитку інсульту у пацієнтів з АГ і гіпертрофією лівого шлуночка, підтвердженою на ЕКГ: початкова доза 50 мг 1 р/добу, залежно від змін рівня АТ до лікування додати гідрохлоротіазид у низькій дозі та/або збільшити дозу до 100 мг 1 р/добу; пацієнти з гіпертензією та ЦД ІІ типу (протеїнурія ≥ 0,5 г/добу) - початкова доза 50 мг 1 р/добу, дозу можна збільшити до 100 мг 1 р/добу залежно від того, якими є показники АТ через 1 міс після початку лікування; для дітей, які можуть ковтати табл., і в яких маса тіла більше 20 кг та менше 50 кг, рекомендована доза 25 мг 1 р/добу; у виняткових випадках дозу можна збільшити до максимальної - 50 мг 1 р/добу; дозу коригувати залежно від впливу на рівень АТ; у пацієнтів з масою тіла понад 50 кг разова доза 50 мг 1 р/добу; у виняткових випадках дозу можна збільшити до максимальної - 100 мг 1 р/добу; враховувати можливість призначення у початковій дозі 25 мг для пацієнтів віком старше 75 років.

підвищена чутливість до лозартану або до будь-якого іншого компонента препарату; вагітні або жінки, які планують завагітніти; тяжкі порушення функції печінки; одночасне застосування з аліскіреном пацієнтам з ЦД або порушенням функції нирок (ШКФ <60 мл/хв/1,73 м2).

запаморочення, вертиго; сонливість, головний біль, безсоння, м`язові судоми; пальпітація, стенокардія, тахікардія; симптоматична гіпотензія, дозозалежний ортостатичний ефект, висип; абдомінальний біль, диспепсія, запор; кашель, нежить, синусит, фарингіт, інфекція ВДШ; астенія, слабкість, набряки; гіперкаліємія (рівень калію у сироватці крові > 5,5 ммоль/л), підвищення рівня АлАТ; парестезія; синкопе, фібриляція передсердь, інсульт; діарея, нудота, блювання; кропив’янка, свербіж; підвищення рівня сечовини крові, креатиніну у сироватці крові; гіпоглікемія; анемія; біль у спині; тромбоцитопенія; дзвін у вухах; реакції гіперчутливості (анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк, включаючи набряк гортані та голосової щілини, що призводить до обструкції дихальних шляхів та/або набряки обличчя, губ, глотки і/або язика); васкуліт, включаючи пурпуру Шенляйн-Геноха; мігрень, дисгевзія; панкреатит, блювання; недомагання; гепатит, порушення функції печінки; фоточутливість, еритродермія; міалгія, артралгія, рабдоміоліз; еректильна дисфункція/імпотенція; ниркова недостатність; депресія; гіпонатріємія.