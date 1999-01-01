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Активні речовини на літеру “А”

АСПАРАГІНАТ K-Mg* (Kalii asparaginas et Magnii asparaginas)0

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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер у пачці №50
Корпорація Артеріум
від 44,03 грн
в 916 аптеках
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Панангін
Панангін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від 292,54 грн
в 822 аптеках
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Панангін форте
Панангін форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Гедеон Ріхтер
від 400,80 грн
в 773 аптеках
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Панангін
Панангін
Концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл №5
Гедеон Ріхтер
від 160,50 грн
в 641 аптеці
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл №10
Фармак
від 64,82 грн
в 559 аптеках
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл №10
Фармак
від 47,91 грн
в 394 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер №50
Червона зірка
від 36,66 грн
в 385 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 64,25 грн
в 357 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 58,30 грн
в 288 аптеках
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер №10
Червона зірка
від 9,80 грн
в 224 аптеках
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Аспаркам-Здоров’я
Аспаркам-Здоров’я
Таблетки блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 38,00 грн
в 12 аптеках
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Аспаркам Артеріум
Аспаркам Артеріум
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці №10
Галичфарм
від 108,50 грн
в 6 аптеках інших міст
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Панангін
Панангін
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон №50
Гедеон Ріхтер
від 248,72 грн
в 4 аптеках інших міст
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Аспаркам-Фармак®
Аспаркам-Фармак®
Розчин для ін'єкцій ампула 20 мл №10
Фармак
від 86,51 грн
в 1 аптеці інших міст
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Аспаркам
Аспаркам
Таблетки блістер в пачці №100
Червона зірка
від 145,30 грн
в 1 аптеці
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Аспаркам Артеріум
Аспаркам Артеріум
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці №10
Галичфарм
Немає в наявності

Фармакологічні властивості

Іони калію і магнію як важливі внутрішньоклітинні катіони включаються в роботу ряду ферментів, у процес звʼязування макромолекул із субцелюлярними елементами і в механізм мʼязового скорочення на молекулярному рівні. Співвідношення поза- і внутрішньоклітинної концентрації іонів калію, кальцію, натрію і магнію впливає на скоротливу здатність міокарда. Аспарагінат як ендогенна речовина є переносником іонів калію та магнію, володіє вираженим афінітетом до клітин, його солі піддаються дисоціації лише незначною мірою. Внаслідок цього іони проникають у внутрішньоклітинний простір у вигляді комплексних сполук. Аспарагінат магнію і калію покращує метаболізм серцевої мускулатури. Недостатність надходження калію і магнію в організм спричиняє розвиток артеріальної гіпертензії, патології коронарних судин склеротичного типу, порушень ритму серця, дегенерації міокарда.

Показання

Додаткова терапія при хронічних захворюваннях серця (при серцевій недостатності, в постінфарктний період), при порушеннях ритму серця, насамперед при шлуночкових аритміях.
Додаткова терапія при лікуванні препаратами наперстянки.
При станах, які супроводжуються гіпокаліємією і гіпомагніємією (у тому числі передозуванням салуретиків).

Застосування

Таблетки
Добова доза для дорослих становить 1–2 таблетки 3 рази на добу. Дозу можна підвищувати до 3 таблеток 3 рази на добу.
Ін’єкції.
Тільки для в/в введення. Дорослим вводити повільно в/в краплинно — по 10–20 мл (вміст однієї або двох ампул розводять у 50–100 мл 5% розчину декстрози). При необхідності дозу можна застосовувати повторно через 4–6 годин. Можливе використання в комбінованій терапії.

Протипоказання

- Підвищена чутливість до компонентів препарату;
- гостра та хронічна ниркова недостатність;
- хвороба Аддісона;
- гіперкаліємія, гіпермагніємія;
- атріовентрикулярна блокада ІІ-ІІІ ступеня;
- кардіогенний шок (АТ < 90 мм.рт.ст.).

Побічна дія

З боку ШКТ: нудота, блювання, діарея, біль у животі, відчуття дискомфорту або печіння в епігастральній ділянці, шлунково-кишкова кровотеча, виразки слизової оболонки травного тракту, сухість у роті.
З боку серцево-судинної системи: порушення провідності міокарда, зниження АТ, AV-блокада.
З боку ЦНС та периферичної нервової системи: можливі парестезії, гіпорефлексія, судоми.
Алергічні реакції: свербіж, почервоніння шкіри обличчя, висип;
З боку дихальної системи: можливе пригнічення дихання (зумовлене гіпермагніємією);
Інші: відчуття жару.
При швидкому в/в введенні препарату слід враховувати можливість появи симптомів гіперкаліємії, наприклад: нудота, блювання, діарея, парестезії та/або гіпермагніємії, наприклад: почервоніння обличчя, гіпорефлексія, судоми, відчуття жару, пригнічення дихання.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Одночасне застосування препарату з калійзберігаючими діуретиками та/або інгібіторами АПФ, блокаторами β-адренорецепторів, циклоспорином, гепарином, НПЗП підвищує ризик розвитку гіперкаліємії.

Передозування

випадки передозування не зареєстровані.

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