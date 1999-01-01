Фармакологічні властивості
Іони калію і магнію як важливі внутрішньоклітинні катіони включаються в роботу ряду ферментів, у процес звʼязування макромолекул із субцелюлярними елементами і в механізм мʼязового скорочення на молекулярному рівні. Співвідношення поза- і внутрішньоклітинної концентрації іонів калію, кальцію, натрію і магнію впливає на скоротливу здатність міокарда. Аспарагінат як ендогенна речовина є переносником іонів калію та магнію, володіє вираженим афінітетом до клітин, його солі піддаються дисоціації лише незначною мірою. Внаслідок цього іони проникають у внутрішньоклітинний простір у вигляді комплексних сполук. Аспарагінат магнію і калію покращує метаболізм серцевої мускулатури. Недостатність надходження калію і магнію в організм спричиняє розвиток артеріальної гіпертензії, патології коронарних судин склеротичного типу, порушень ритму серця, дегенерації міокарда.
Показання
Додаткова терапія при хронічних захворюваннях серця (при серцевій недостатності, в постінфарктний період), при порушеннях ритму серця, насамперед при шлуночкових аритміях.
Додаткова терапія при лікуванні препаратами наперстянки.
При станах, які супроводжуються гіпокаліємією і гіпомагніємією (у тому числі передозуванням салуретиків).
Застосування
Таблетки
Добова доза для дорослих становить 1–2 таблетки 3 рази на добу. Дозу можна підвищувати до 3 таблеток 3 рази на добу.
Ін’єкції.
Тільки для в/в введення. Дорослим вводити повільно в/в краплинно — по 10–20 мл (вміст однієї або двох ампул розводять у 50–100 мл 5% розчину декстрози). При необхідності дозу можна застосовувати повторно через 4–6 годин. Можливе використання в комбінованій терапії.
Протипоказання
- Підвищена чутливість до компонентів препарату;
- гостра та хронічна ниркова недостатність;
- хвороба Аддісона;
- гіперкаліємія, гіпермагніємія;
- атріовентрикулярна блокада ІІ-ІІІ ступеня;
- кардіогенний шок (АТ < 90 мм.рт.ст.).
Побічна дія
З боку ШКТ: нудота, блювання, діарея, біль у животі, відчуття дискомфорту або печіння в епігастральній ділянці, шлунково-кишкова кровотеча, виразки слизової оболонки травного тракту, сухість у роті.
З боку серцево-судинної системи: порушення провідності міокарда, зниження АТ, AV-блокада.
З боку ЦНС та периферичної нервової системи: можливі парестезії, гіпорефлексія, судоми.
Алергічні реакції: свербіж, почервоніння шкіри обличчя, висип;
З боку дихальної системи: можливе пригнічення дихання (зумовлене гіпермагніємією);
Інші: відчуття жару.
При швидкому в/в введенні препарату слід враховувати можливість появи симптомів гіперкаліємії, наприклад: нудота, блювання, діарея, парестезії та/або гіпермагніємії, наприклад: почервоніння обличчя, гіпорефлексія, судоми, відчуття жару, пригнічення дихання.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Одночасне застосування препарату з калійзберігаючими діуретиками та/або інгібіторами АПФ, блокаторами β-адренорецепторів, циклоспорином, гепарином, НПЗП підвищує ризик розвитку гіперкаліємії.
Передозування
випадки передозування не зареєстровані.