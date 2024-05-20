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Аспаркам-Фармак® розчин для ін'єкцій ампула 10 мл, №10 - Запоріжжя (24717) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
110,00
Економія: -33,00 грн
77,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
89,96
Економія: -13,03 грн
76,93 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
83,16
Економія: -6,24 грн
76,92 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
83,46
Економія: -17,33 грн
66,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
82,83
Економія: -7,04 грн
75,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
90,56
Економія: -13,62 грн
76,94 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
87,19
Економія: -10,24 грн
76,95 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
110,00
Економія: -33,00 грн
77,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
85,65
Економія: -9,94 грн
75,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
92,81
Економія: -12,98 грн
79,83 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
91,30
Економія: -14,38 грн
76,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
83,42
Економія: -7,71 грн
75,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -7,79 грн
75,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
88,61
Економія: -11,70 грн
76,91 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -23,00 грн
77,00 грн