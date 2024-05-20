Аспаркам розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці, №10 - Запоріжжя (21061) Лікарський препарат - ціни
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
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Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
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Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
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Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека шар@
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32