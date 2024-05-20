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Аспаркам-Здоров’я таблетки блістер, №50 - Запоріжжя (4854) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
37,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки (40)
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (4)
34,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (3)
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (4)
34,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (6)
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (5)
34,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (4)
31,00
Економія: -5,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (5)
34,00
Економія: -8,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (4)
37,00
Економія: -11,00 грн
26,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
34,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (7)
34,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (7)
37,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (3)
37,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (6)
40,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (4)
34,00
Економія: -8,00 грн
26,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (5)
34,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (1)
34,00 грн