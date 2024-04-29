застосовувати p/os; добова доза залежить від маси тіла, перебігу та тяжкості хвороби, стану хворого; дорослим та дітям віком від 12 років: 50 мг/кг (6-8 табл. або 1 мл/кг 20 мл сиропу 3-4 р/добу), МДД - 4 г; дітям 1-12 років: 50 мг/кг (1 табл./10 кг або 1 мл/кг сиропу) за 3-4 прийоми, МДД- 4 г; тривалість лікування при г. захворюваннях з короткочасним перебігом курс лікування становить 5-14 днів, після зниження вираженості симптомів захворювання лікування продовжувати ще 1-2 дні або довше; при вірусних захворюваннях з довготривалим перебігом лікування продовжувати протягом 1-2 тижн. після зниження вираженості симптомів захворювання або довше, залежно від перебігу хвороби, стану хворого; при рецидивуючих захворюваннях: на початковій стадії лікування застосовувати ті ж рекомендації, що і для г. захворювань, в ході підтримуючої терапії дозу знизити до 500-1000 мг/день (1-2 табл.), при появі перших ознак рецидиву відновити прийом добової дози, рекомендованої для г. захворювань і продовжувати протягом 1-2 днів після зникнення симптомів, курс лікування можна повторювати кілька разів за необхідності і залежно від стану хворого; при хр. захворюваннях: призначати у добовій дозі 50 мг/кг за схемою: асимптоматичні захворювання - 30 днів із перервою 60 днів, захворювання з помірно вираженими симптомами - 60 днів з перервою 30 днів; захворювання з тяжкими симптомами - 90 днів з перервою 30 днів; курс лікування повторювати стільки разів, скільки буде потрібно, при цьому проводити постійний моніторинг стану пацієнта та показань для подовження терапії; при інфекціях, спричинених вірусом папіломи людини (зовнішні генітальні бородавки (гострокінцеві кондиломи) або папіломавірусна інфекція каналу шийки матки): по 3 г (2 табл. 3 р/день) протягом 14-28 днів, в якості монотерапії або як доповнення до місцевої терапії або хірургічного лікування відповідно до наступних схем: а) для лікування пацієнтів з групи «низького ризику» (хворі з нормальним імунітетом або пацієнти з низьким ризиком рецидиву) застосовувати протягом 14-28 днів до досягнення максимальної ерадикації вірусу, потім зробити перерву на 2 міс., курс лікування можна повторювати із застосуванням тієї ж дози, при цьому проводити постійний моніторинг стану пацієнта та показань для подовження терапії; б) для лікування пацієнтів з групи «високого ризику» (хворі з імунодефіцитом або з високим ризиком рецидиву) застосовувати 5 днів на тижд., послідовно 1-2 тижн. на міс. протягом 3 міс., курс лікування повторювати стільки разів, скільки буде потрібно, при цьому проводити постійний моніторинг стану пацієнта та показань для подовження терапії; при підгострому склерозуючому паненцефаліті: добова доза - 100 мг/кг, МДД - 3-4 г, проводити постійний моніторинг стану пацієнта та показань для подовження терапії.