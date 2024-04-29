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Активні речовини — “І”ІНОЗИН ПРАНОБЕКС* (INOSINUM PRANOBEX*)

ІНОЗИН ПРАНОБЕКС* (INOSINUM PRANOBEX*) Діюча речовина

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Знайдено: 38 препаратів
Новірин таблетки, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 40; Київський вітамінний завод
Новірин Таблетки, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 40 Київський вітамінний завод
В 1231 аптеці
від 246,53 грн
Ціни в аптеках
Новірин форте таблетки, 1000 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Новірин форте Таблетки, 1000 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 1167 аптеках
від 338,79 грн
Ціни в аптеках
Новірин сироп, 50 мг/мл, флакон, 120 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Київський вітамінний завод
Новірин Сироп, 50 мг/мл, флакон, 120 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Київський вітамінний завод
В 990 аптеках
від 155,13 грн
Ціни в аптеках
Новірин таблетки, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Київський вітамінний завод
Новірин Таблетки, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Київський вітамінний завод
В 966 аптеках
від 142,11 грн
Ціни в аптеках
Гропринозин® таблетки, 500 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 50; Гедеон Ріхтер
Гропринозин® Таблетки, 500 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 50 Гедеон Ріхтер
В 906 аптеках
від 568,43 грн
Ціни в аптеках
Гропівірін таблетки, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Фармак
Гропівірін Таблетки, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Фармак
В 767 аптеках
від 305,30 грн
Ціни в аптеках
Гропринозин® таблетки, 500 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Гедеон Ріхтер
Гропринозин® Таблетки, 500 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Гедеон Ріхтер
В 704 аптеках
від 244,57 грн
Ціни в аптеках
Гропівірін сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Гропівірін Сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 585 аптеках
від 133,60 грн
Ціни в аптеках
Гропівірін таблетки, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Фармак
Гропівірін Таблетки, 500 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Фармак
В 562 аптеках
від 103,28 грн
Ціни в аптеках
Гропринозин®-Ріхтер сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 150 мл, № 1; Гедеон Ріхтер
Гропринозин®-Ріхтер Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 150 мл, № 1 Гедеон Ріхтер
В 514 аптеках
від 157,45 грн
Ціни в аптеках
Гроприм таблетки, 500 мг, блістер, № 40; Астрафарм
Гроприм Таблетки, 500 мг, блістер, № 40 Астрафарм
В 393 аптеках
від 177,19 грн
Ціни в аптеках
Іноседа таблетки, 500 мг, блістер, № 20; Уорлд Медицин
Іноседа Таблетки, 500 мг, блістер, № 20 Уорлд Медицин
В 379 аптеках
від 92,58 грн
Ціни в аптеках
Інозин Пранобекс сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, з дозуючим пристроєм, з дозуючим пристроєм, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс Сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, з дозуючим пристроєм, з дозуючим пристроєм, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 297 аптеках
від 118,18 грн
Ціни в аптеках
Інозин Пранобекс 1000 таблетки, 1000 мг, блістер, № 30; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс 1000 Таблетки, 1000 мг, блістер, № 30 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 212 аптеках
від 355,30 грн
Ціни в аптеках
Інозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блістер, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блістер, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 204 аптеках
від 216,46 грн
Ціни в аптеках
Іноседа сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 120 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Уорлд Медицин
Іноседа Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 120 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Уорлд Медицин
В 201 аптеці
від 189,52 грн
Ціни в аптеках
Інозин Пранобекс сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс Сироп, 50 мг/мл, флакон, 100 мл, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 185 аптеках
від 170,70 грн
Ціни в аптеках
Інозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блістер, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блістер, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 185 аптеках
від 295,50 грн
Ціни в аптеках
Інозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 164 аптеках
від 334,00 грн
Ціни в аптеках
Інозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 123 аптеках
від 309,00 грн
Ціни в аптеках
Інозин Пранобекс сироп, 50 мг/мл, флакон, 150 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс Сироп, 50 мг/мл, флакон, 150 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 122 аптеках
від 199,00 грн
Ціни в аптеках
Інозин Пранобекс 1000 таблетки, 1000 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс 1000 Таблетки, 1000 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 122 аптеках
від 489,00 грн
Ціни в аптеках
Гроприм таблетки, 500 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Гроприм Таблетки, 500 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 121 аптеці
від 90,74 грн
Ціни в аптеках
Ізопринозин таблетки, 500 мг, № 50; Тева Україна
Ізопринозин Таблетки, 500 мг, № 50 Тева Україна
В 85 аптеках
від 2257,80 грн
Ціни в аптеках
Інопранол таблетки, 500 мг, блістер, № 40; Борщагівський ХФЗ
Інопранол Таблетки, 500 мг, блістер, № 40 Борщагівський ХФЗ
В 80 аптеках
від 281,14 грн
Ціни в аптеках
Інопранол сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 120 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Інопранол Сироп, 250 мг/5 мл, флакон, 120 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 24 аптеках
від 174,01 грн
Ціни в аптеках
Гропівірін таблетки, 500 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 50; Фармак
Гропівірін Таблетки, 500 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 50 Фармак
В 15 аптеках
від 328,60 грн
Ціни в аптеках
Нормомед сироп, 50 мг/мл, флакон, 120 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; РОКЕТ-ФАРМ ООО
Нормомед Сироп, 50 мг/мл, флакон, 120 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 РОКЕТ-ФАРМ ООО
В 2 аптеках інших міст
від 114,20 грн
Ціни в інших містах
Ізопринозин таблетки, 500 мг, № 10; Тева Україна
Ізопринозин Таблетки, 500 мг, № 10 Тева Україна
Немає в наявності
Ізопринозин таблетки, 500 мг, № 20; Тева Україна
Ізопринозин Таблетки, 500 мг, № 20 Тева Україна
Немає в наявності
Ізопринозин таблетки, 500 мг, № 30; Тева Україна
Ізопринозин Таблетки, 500 мг, № 30 Тева Україна
Немає в наявності
Нормомед сироп, 50 мг/мл, флакон, 240 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; РОКЕТ-ФАРМ ООО
Нормомед Сироп, 50 мг/мл, флакон, 240 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 РОКЕТ-ФАРМ ООО
Немає в наявності
Іноседа таблетки, 500 мг, блістер, № 50; Уорлд Медицин
Іноседа Таблетки, 500 мг, блістер, № 50 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Імуновір-Здоров'я сироп, 50 мг/мл, флакон полімерний, 100 мл, № 1; Здоров'я
Імуновір-Здоров'я Сироп, 50 мг/мл, флакон полімерний, 100 мл, № 1 Здоров'я
Немає в наявності
Інозин Пранобекс сироп, 50 мг/мл, флакон, 150 мл, з дозуючим пристроєм, з дозуючим пристроєм, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс Сироп, 50 мг/мл, флакон, 150 мл, з дозуючим пристроєм, з дозуючим пристроєм, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Гроприм таблетки, 500 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 40; Астрафарм
Гроприм Таблетки, 500 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 40 Астрафарм
Немає в наявності
Інозин Пранобекс таблетки, 500 мг, блістер, тм магнолія, тм магнолія, № 40; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс Таблетки, 500 мг, блістер, тм магнолія, тм магнолія, № 40 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Інозин Пранобекс 1000 таблетки, 1000 мг, блістер, тм магнолія, тм магнолія, № 30; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Інозин Пранобекс 1000 Таблетки, 1000 мг, блістер, тм магнолія, тм магнолія, № 30 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності

противірусний ЛЗ з імуномодулюючими властивостями; нормалізує (до індивідуальної норми) дефіцит або дисфункцію клітинного імунітету, індукуючи дозрівання і диференціювання Т- лімфоцитів і Т1-хелперів, потенціюючи індукцію лімфопроліферативної відповіді у мітогенних або а/г-активних клітинах; моделює цитотоксичність Т-лімфоцитів і натуральних кілерів, функцію Т8-супресорів і Т4-хелперів, кількість lgG та поверхневих маркерів компліменту; збільшує синтез інтерлейкіну-1 (IL-1) та синтез IL-2, регулює експресію рецепторів IL-2; збільшує секрецію ендогенного гамма-інтерферону, зменшує виробництво IL-4 в організмі; підсилює дію нейтрофільних гранулоцитів, хемотаксис та фагоцитоз моноцитів і макрофагів; пригнічує синтез вірусу шляхом вбудовування інозин-оротової кислоти у полірибосоми ураженої вірусом клітини та пригнічує приєднання аденілової кислоти до вірусної і-РНК.

вірусні інфекції, спричинені вірусом простого герпесу типу 1 і 2, вірусом вітряної віспи, ЦМВ, вірусом Епштейна-Барра, вірусом кору, вірусом паротиту, в т. ч. у хворих з імунодефіцитними станами; ГРВІ; папіломо-вірусні інфекції шкіри та слизових оболонок (гострокінцеві кондиломи, папіломо-вірусна інфекція вульви, вагіни та шийки матки (у складі комплексної терапії)); г. вірусний енцефаліт (у складі комплексної терапії); вірусні гепатити (у складі комплексної терапії); підгострий склерозуючий паненцефаліт(у складі комплексної терапії).

застосовувати p/os; добова доза залежить від маси тіла, перебігу та тяжкості хвороби, стану хворого; дорослим та дітям віком від 12 років: 50 мг/кг (6-8 табл. або 1 мл/кг 20 мл сиропу 3-4 р/добу), МДД - 4 г; дітям 1-12 років: 50 мг/кг (1 табл./10 кг або 1 мл/кг сиропу) за 3-4 прийоми, МДД- 4 г; тривалість лікування при г. захворюваннях з короткочасним перебігом курс лікування становить 5-14 днів, після зниження вираженості симптомів захворювання лікування продовжувати ще 1-2 дні або довше; при вірусних захворюваннях з довготривалим перебігом лікування продовжувати протягом 1-2 тижн. після зниження вираженості симптомів захворювання або довше, залежно від перебігу хвороби, стану хворого; при рецидивуючих захворюваннях: на початковій стадії лікування застосовувати ті ж рекомендації, що і для г. захворювань, в ході підтримуючої терапії дозу знизити до 500-1000 мг/день (1-2 табл.), при появі перших ознак рецидиву відновити прийом добової дози, рекомендованої для г. захворювань і продовжувати протягом 1-2 днів після зникнення симптомів, курс лікування можна повторювати кілька разів за необхідності і залежно від стану хворого; при хр. захворюваннях: призначати у добовій дозі 50 мг/кг за схемою: асимптоматичні захворювання - 30 днів із перервою 60 днів, захворювання з помірно вираженими симптомами - 60 днів з перервою 30 днів; захворювання з тяжкими симптомами - 90 днів з перервою 30 днів; курс лікування повторювати стільки разів, скільки буде потрібно, при цьому проводити постійний моніторинг стану пацієнта та показань для подовження терапії; при інфекціях, спричинених вірусом папіломи людини (зовнішні генітальні бородавки (гострокінцеві кондиломи) або папіломавірусна інфекція каналу шийки матки): по 3 г (2 табл. 3 р/день) протягом 14-28 днів, в якості монотерапії або як доповнення до місцевої терапії або хірургічного лікування відповідно до наступних схем: а) для лікування пацієнтів з групи «низького ризику» (хворі з нормальним імунітетом або пацієнти з низьким ризиком рецидиву) застосовувати протягом 14-28 днів до досягнення максимальної ерадикації вірусу, потім зробити перерву на 2 міс., курс лікування можна повторювати із застосуванням тієї ж дози, при цьому проводити постійний моніторинг стану пацієнта та показань для подовження терапії; б) для лікування пацієнтів з групи «високого ризику» (хворі з імунодефіцитом або з високим ризиком рецидиву) застосовувати 5 днів на тижд., послідовно 1-2 тижн. на міс. протягом 3 міс., курс лікування повторювати стільки разів, скільки буде потрібно, при цьому проводити постійний моніторинг стану пацієнта та показань для подовження терапії; при підгострому склерозуючому паненцефаліті: добова доза - 100 мг/кг, МДД - 3-4 г, проводити постійний моніторинг стану пацієнта та показань для подовження терапії.

гіперчутливість до інозину пранобексу, подагра, гіперурикемія.

підвищення рівня сечової кислоти у сироватці крові та сечі; підвищення рівня азоту сечовини у крові, підвищення рівнів трансаміназ, ЛФ у крові; втома, нездужання; висип, свербіж; блювання, нудота, відчуття дискомфорту в епігастральній ділянці живота; головний біль, запаморочення; артралгія; діарея, запор; сонливість, розлади сну; знервованість; поліурія; частота невідома: болі в животі (у верхній частині), анафілактичні реакції, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, гіперчутливість, кропив′янка, запаморочення, еритема.