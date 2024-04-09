ЕСЦИТАЛОПРАМ (ESCITALOPRAM) Діюча речовина
антидепресант, селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну; має високу афінність до основного зв’язуючого сайта і суміжного з ним алостеричного сайта транспортеру серотоніну та не має або має слабку здатність зв’язуватися з низкою рецепторів, включаючи серотонінові 5-HT1А-, 5-HT2-рецептори, дофамінові D1- і D2-рецептори, a1-, a2-, β-адренергічні рецептори, гістамінові H1, мускаринові холінергічні, бензодіазепінові та опіатні рецептори; есциталопрам є S-енантіомером рацемічного циталопраму із власною лікувальною активністю.
лікування великих депресивних епізодів, панічних розладів з/без агарофобії, соціальних тривожних розладів (соціальна фобія), генералізованих тривожних розладів, обсесивно-компульсивних розладів.
дорослим, внутрішньо p/os; великий депресивний епізод, генералізовані тривожні розлади, обсесивно-компульсивні розлади, соціальні тривожні розлади(соціальна фобія): звичайна доза - 10 мг 1 р/добу, доза може бути збільшена до МДД - 20 мг, антидепресивний ефект настає через 2-4 тижні, після зникнення симптомів лікування продовжувати лікування ще протягом 6 міс.; панічні розлади з/без агарофобії: початкова доза 5 мг/добу (протягом 1-го тижня), потім дозу збільшити до 10 мг, МДД - 20 мг, максимальний ефект при лікуванні панічних розладів досягається через 3 міс., термін лікування - декілька місяців.
гіперчутливість до есциталопраму або до інших компонентів ЛЗ; одночасне лікування неселективними, незворотними інгібіторами МАО або пімозидом.
анафілактичні реакції; зниження/ посилення апетиту, збільшення/ зменшення маси тіла; тривога, неспокій, аномальні сни, зниження лібідо у чоловіків/ жінок, аноргазмія у жінок, скреготіння зубами, збудження, нервозність, панічні напади, сплутаність свідомості, агресія, деперсоналізація, галюцинації; безсоння, сонливість, запаморочення, парестезія, тремор, порушення смаку, порушення сну, непритомність, серотоніновий с-м; розширення зіниці, затуманення зору, дзвін у вухах, тахікардія, брадикардія; синусити, позіхання, носова кровотеча; нудота, діарея, запор, блювання, сухість у роті, шлунково- кишкові кровотечі (в т. ч. ректальні; посилене потовиділення, висипи, облисіння, кропив’янка, свербіж, посилене потовиділення, висипи, облисіння, кропив’янка, свербіж; артралгія, міалгія; розлади еякуляції та імпотенція у чоловіків; метрорагія та менорагія у жінок; втома, пірексія; набряк; пролонгація інтервалу QT у пацієнтів з існуючим СС захворюваннями; симптоми відміни; частота невідома - тромбоцитопенія, порушення секреції антидіуретичного гормону, гіпонатріємія, анорексія, манія, суїцидальні думки/ поведінка, дискінезія, рухові розлади, судоми, психомоторний неспокій/акатизія, подовження інтервалу QT ЕКГ, ортостатична гіпотензія, синці, набряки, гепатит, зміни функціональних печінкових тестів, синці, набряки, затримка сечовипускання; галакторея, приапізм (у чоловіків).