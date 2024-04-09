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Активні речовини — “Е”ЕСЦИТАЛОПРАМ (ESCITALOPRAM)

ЕСЦИТАЛОПРАМ (ESCITALOPRAM) Діюча речовина

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Знайдено: 38 препаратів
Есциталопрам-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Есциталопрам-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 1081 аптеці
від 418,54 грн
Ціни в аптеках
Ципралекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28; Лундбек Експорт А/С
Ципралекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 28 Лундбек Експорт А/С
В 940 аптеках
від 1049,25 грн
Ціни в аптеках
Есциталопрам-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Тева Україна
Есциталопрам-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Тева Україна
В 876 аптеках
від 549,52 грн
Ціни в аптеках
Медопрам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медопрам® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 826 аптеках
від 334,65 грн
Ціни в аптеках
Есцитам® Асіно таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Асіно
Есцитам® Асіно Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Асіно
В 770 аптеках
від 383,39 грн
Ціни в аптеках
Гіацинтія таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер у пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Гіацинтія Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер у пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 762 аптеках
від 283,10 грн
Ціни в аптеках
Есцитам® Асіно таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Асіно
Есцитам® Асіно Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Асіно
В 670 аптеках
від 693,27 грн
Ціни в аптеках
Медопрам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медопрам® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 608 аптеках
від 404,32 грн
Ціни в аптеках
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Нобель
Ессобел® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Нобель
В 525 аптеках
від 425,05 грн
Ціни в аптеках
Циклокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 56; Гледфарм
Циклокс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 56 Гледфарм
В 450 аптеках
від 530,81 грн
Ціни в аптеках
Гіацинтія таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер у пачці, № 30; Київський вітамінний завод
Гіацинтія Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер у пачці, № 30 Київський вітамінний завод
В 428 аптеках
від 360,52 грн
Ціни в аптеках
Есцитам® Асіно таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60; Асіно
Есцитам® Асіно Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60 Асіно
В 415 аптеках
від 853,16 грн
Ціни в аптеках
Есцитам® Асіно таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Асіно
Есцитам® Асіно Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Асіно
В 369 аптеках
від 452,65 грн
Ціни в аптеках
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30; Teva
Езопрам Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, № 30 Teva
В 367 аптеках
від 620,51 грн
Ціни в аптеках
Ессобел® таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Нобель
Ессобел® Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Нобель
В 345 аптеках
від 599,39 грн
Ціни в аптеках
Езопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30; Teva
Езопрам Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, № 30 Teva
В 305 аптеках
від 976,90 грн
Ціни в аптеках
Циклокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 56; Гледфарм
Циклокс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 56 Гледфарм
В 210 аптеках
від 645,00 грн
Ціни в аптеках
Есцитам 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Асіно
Есцитам 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Асіно
В 149 аптеках
від 766,02 грн
Ціни в аптеках
Есцитам 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60; Асіно
Есцитам 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60 Асіно
В 116 аптеках
від 951,66 грн
Ціни в аптеках
Есциталопрам-Віста таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 28; Містрал Кепітал Менеджмент
Есциталопрам-Віста Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 28 Містрал Кепітал Менеджмент
В 70 аптеках
від 394,79 грн
Ціни в аптеках
Есцитам 10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Асіно
Есцитам 10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Асіно
В 45 аптеках
від 411,78 грн
Ціни в аптеках
Есциталопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Здоров'я ФК
Есциталопрам Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Здоров'я ФК
В 37 аптеках
від 174,84 грн
Ціни в аптеках
Есцитам 20 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Асіно
Есцитам 20 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Асіно
В 31 аптеці
від 528,81 грн
Ціни в аптеках
Есциталопрам таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Здоров'я ФК
Есциталопрам Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Здоров'я ФК
В 28 аптеках
від 233,53 грн
Ціни в аптеках
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Здоров'я народу
Депресан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Здоров'я народу
В 21 аптеці
від 279,54 грн
Ціни в аптеках
Топекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Топекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 17 аптеках
від 329,31 грн
Ціни в аптеках
Реціта-10 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Іпка
Реціта-10 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Іпка
В 9 аптеках
від 261,58 грн
Ціни в аптеках
Топекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Мікрохім
Топекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Мікрохім
В 9 аптеках
від 451,52 грн
Ціни в аптеках
Топекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60; Мікрохім
Топекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 60 Мікрохім
В 5 аптеках
від 817,64 грн
Ціни в аптеках
Топекс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60; Мікрохім
Топекс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 60 Мікрохім
В 4 аптеках
від 597,97 грн
Ціни в аптеках
Феліз С таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Торрент
Феліз С Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Торрент
В 2 аптеках інших міст
від 278,70 грн
Ціни в інших містах
Депресан таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Здоров'я народу
Депресан Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Здоров'я народу
В 1 аптеці інших міст
від 293,70 грн
Ціни в інших містах
Еліцея таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; КРКА
Еліцея Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 КРКА
Немає в наявності
Еліцея таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; КРКА
Еліцея Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 КРКА
Немає в наявності
Циклокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Циклокс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Гледфарм
Немає в наявності
Циклокс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28; Гледфарм
Циклокс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 28 Гледфарм
Немає в наявності
ЕсцитоДар® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
ЕсцитоДар® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
Немає в наявності
ЕсцитоДар® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 20 мг, блістер, № 30; Дарниця ФФ
ЕсцитоДар® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 20 мг, блістер, № 30 Дарниця ФФ
Немає в наявності

антидепресант, селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну; має високу афінність до основного зв’язуючого сайта і суміжного з ним алостеричного сайта транспортеру серотоніну та не має або має слабку здатність зв’язуватися з низкою рецепторів, включаючи серотонінові 5-HT1А-, 5-HT2-рецептори, дофамінові D1- і D2-рецептори, a1-, a2-, β-адренергічні рецептори, гістамінові H1, мускаринові холінергічні, бензодіазепінові та опіатні рецептори; есциталопрам є S-енантіомером рацемічного циталопраму із власною лікувальною активністю.

лікування великих депресивних епізодів, панічних розладів з/без агарофобії, соціальних тривожних розладів (соціальна фобія), генералізованих тривожних розладів, обсесивно-компульсивних розладів.

дорослим, внутрішньо p/os; великий депресивний епізод, генералізовані тривожні розлади, обсесивно-компульсивні розлади, соціальні тривожні розлади(соціальна фобія): звичайна доза - 10 мг 1 р/добу, доза може бути збільшена до МДД - 20 мг, антидепресивний ефект настає через 2-4 тижні, після зникнення симптомів лікування продовжувати лікування ще протягом 6 міс.; панічні розлади з/без агарофобії: початкова доза 5 мг/добу (протягом 1-го тижня), потім дозу збільшити до 10 мг, МДД - 20 мг, максимальний ефект при лікуванні панічних розладів досягається через 3 міс., термін лікування - декілька місяців.

гіперчутливість до есциталопраму або до інших компонентів ЛЗ; одночасне лікування неселективними, незворотними інгібіторами МАО або пімозидом.

анафілактичні реакції; зниження/ посилення апетиту, збільшення/ зменшення маси тіла; тривога, неспокій, аномальні сни, зниження лібідо у чоловіків/ жінок, аноргазмія у жінок, скреготіння зубами, збудження, нервозність, панічні напади, сплутаність свідомості, агресія, деперсоналізація, галюцинації; безсоння, сонливість, запаморочення, парестезія, тремор, порушення смаку, порушення сну, непритомність, серотоніновий с-м; розширення зіниці, затуманення зору, дзвін у вухах, тахікардія, брадикардія; синусити, позіхання, носова кровотеча; нудота, діарея, запор, блювання, сухість у роті, шлунково- кишкові кровотечі (в т. ч. ректальні; посилене потовиділення, висипи, облисіння, кропив’янка, свербіж, посилене потовиділення, висипи, облисіння, кропив’янка, свербіж; артралгія, міалгія; розлади еякуляції та імпотенція у чоловіків; метрорагія та менорагія у жінок; втома, пірексія; набряк; пролонгація інтервалу QT у пацієнтів з існуючим СС захворюваннями; симптоми відміни; частота невідома - тромбоцитопенія, порушення секреції антидіуретичного гормону, гіпонатріємія, анорексія, манія, суїцидальні думки/ поведінка, дискінезія, рухові розлади, судоми, психомоторний неспокій/акатизія, подовження інтервалу QT ЕКГ, ортостатична гіпотензія, синці, набряки, гепатит, зміни функціональних печінкових тестів, синці, набряки, затримка сечовипускання; галакторея, приапізм (у чоловіків).