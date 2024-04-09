анафілактичні реакції; зниження/ посилення апетиту, збільшення/ зменшення маси тіла; тривога, неспокій, аномальні сни, зниження лібідо у чоловіків/ жінок, аноргазмія у жінок, скреготіння зубами, збудження, нервозність, панічні напади, сплутаність свідомості, агресія, деперсоналізація, галюцинації; безсоння, сонливість, запаморочення, парестезія, тремор, порушення смаку, порушення сну, непритомність, серотоніновий с-м; розширення зіниці, затуманення зору, дзвін у вухах, тахікардія, брадикардія; синусити, позіхання, носова кровотеча; нудота, діарея, запор, блювання, сухість у роті, шлунково- кишкові кровотечі (в т. ч. ректальні; посилене потовиділення, висипи, облисіння, кропив’янка, свербіж, посилене потовиділення, висипи, облисіння, кропив’янка, свербіж; артралгія, міалгія; розлади еякуляції та імпотенція у чоловіків; метрорагія та менорагія у жінок; втома, пірексія; набряк; пролонгація інтервалу QT у пацієнтів з існуючим СС захворюваннями; симптоми відміни; частота невідома - тромбоцитопенія, порушення секреції антидіуретичного гормону, гіпонатріємія, анорексія, манія, суїцидальні думки/ поведінка, дискінезія, рухові розлади, судоми, психомоторний неспокій/акатизія, подовження інтервалу QT ЕКГ, ортостатична гіпотензія, синці, набряки, гепатит, зміни функціональних печінкових тестів, синці, набряки, затримка сечовипускання; галакторея, приапізм (у чоловіків).