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Активні речовини — “Х”ХОЛІНУ АЛЬФОСЦЕРАТ (CHOLINI ALFOSCERAS)

ХОЛІНУ АЛЬФОСЦЕРАТ (CHOLINI ALFOSCERAS) Діюча речовина

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Знайдено: 20 препаратів
Гліятон® капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30; Фармак
Гліятон® Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30 Фармак
В 975 аптеках
від 665,78 грн
Ціни в аптеках
Гліятон® розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 5; Фармак
Гліятон® Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, у блістері у пачці, у блістері у пачці, № 5 Фармак
В 831 аптеці
від 559,30 грн
Ціни в аптеках
Церегліа® капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Церегліа® Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 805 аптеках
від 681,35 грн
Ціни в аптеках
Ренейро розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10; Мікрохім
Ренейро Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 10 Мікрохім
В 756 аптеках
від 902,50 грн
Ціни в аптеках
Гліатилін капсули м'які, 400 мг, блістер, № 14; Італфармако
Гліатилін Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 14 Італфармако
В 755 аптеках
від 914,53 грн
Ціни в аптеках
Ноохолін розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 3; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Ноохолін Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 3 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 679 аптеках
від 392,10 грн
Ціни в аптеках
Гліатилін розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3; Італфармако
Гліатилін Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, № 3 Італфармако
В 656 аптеках
від 724,50 грн
Ціни в аптеках
Альцмерат розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 5; Лекхім-Харків
Альцмерат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 5 Лекхім-Харків
В 595 аптеках
від 606,20 грн
Ціни в аптеках
Альцмерат розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Технолог
Альцмерат Розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Технолог
В 524 аптеках
від 654,48 грн
Ціни в аптеках
Медотилін розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 3; Уорлд Медицин
Медотилін Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 3 Уорлд Медицин
В 521 аптеці
від 365,10 грн
Ціни в аптеках
Гліятон® розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Фармак
Гліятон® Розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Фармак
В 467 аптеках
від 503,34 грн
Ціни в аптеках
Альфахолін® розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Дарниця ФФ
Альфахолін® Розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 410 аптеках
від 489,47 грн
Ціни в аптеках
Альфахолін® розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5; Дарниця ФФ
Альфахолін® Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 5 Дарниця ФФ
В 172 аптеках
від 446,10 грн
Ціни в аптеках
Центролін розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5; Борщагівський ХФЗ
Центролін Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, у касеті у пачці, у касеті у пачці, № 5 Борщагівський ХФЗ
В 66 аптеках
від 418,52 грн
Ціни в аптеках
Т-Холін® розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампули у блістері, 4 мл, № 3; Бутікова Фармацевтична Компанія Салютаріс
Т-Холін® Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампули у блістері, 4 мл, № 3 Бутікова Фармацевтична Компанія Салютаріс
В 61 аптеці
від 437,39 грн
Ціни в аптеках
Медотилін розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 3; Уорлд Медицин
Медотилін Розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, ампула, 4 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 3 Уорлд Медицин
В 50 аптеках
від 444,51 грн
Ціни в аптеках
Нейротилін капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30; Здоров'я ФК
Нейротилін Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 30 Здоров'я ФК
В 5 аптеках
від 549,48 грн
Ціни в аптеках
Ренейро розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5; Мікрохім
Ренейро Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 5 Мікрохім
Немає в наявності
Нейротилін розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5; Здоров'я ФК
Нейротилін Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Нейротилін розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10; Здоров'я ФК
Нейротилін Розчин оральний, 600 мг/7 мл, флакон, 7 мл, № 10 Здоров'я ФК
Немає в наявності