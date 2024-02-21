ХОЛІНУ АЛЬФОСЦЕРАТ (CHOLINI ALFOSCERAS) Діюча речовина
від 665,78 грн
від 914,53 грн
Ноохолін Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, № 3 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 392,10 грн
від 724,50 грн
Альцмерат Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, в пачці, в пачці, № 5 Лекхім-Харків
від 606,20 грн
від 654,48 грн
від 489,47 грн
Т-Холін® Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампули у блістері, 4 мл, № 3 Бутікова Фармацевтична Компанія Салютаріс
від 437,39 грн
від 549,48 грн
Нейротилін Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, ампула, 4 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 5 Здоров'я ФК
Немає в наявності