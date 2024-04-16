АМІАК* (AMMONIUM*) Діюча речовина
Аміак Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 26,67 грн
Аміак Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 9,55 грн
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Фітофарм
від 35,00 грн
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1 Фітофарм
від 55,00 грн
Аміаку Розчин 10% Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
Немає в наявності
Форма выпуска: р-р для наружного применения.