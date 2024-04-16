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Активні речовини — “А”АМІАК* (AMMONIUM*)

АМІАК* (AMMONIUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 13 препаратів
Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; Віола
Аміаку Розчин 10% Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 Віола
В 603 аптеках
від 24,05 грн
Ціни в аптеках
Аміак розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аміак Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 543 аптеках
від 26,67 грн
Ціни в аптеках
Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 40 мл, № 1; Віола
Аміаку Розчин 10% Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 40 мл, № 1 Віола
В 458 аптеках
від 11,80 грн
Ціни в аптеках
Аміак розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аміак Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 339 аптеках
від 9,55 грн
Ціни в аптеках
Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1; Віола
Аміаку Розчин 10% Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон полімерний, 200 мл, № 1 Віола
В 276 аптеках
від 46,58 грн
Ціни в аптеках
Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1; Віола
Аміаку Розчин 10% Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1 Віола
В 247 аптеках
від 37,11 грн
Ціни в аптеках
Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Аміаку Розчин 10% Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 10 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 40 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Аміаку Розчин 10% Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 40 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 10 аптеках
від 19,90 грн
Ціни в аптеках
Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 100 мл, № 1; Фітофарм
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 100 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1; Фітофарм
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 200 мл, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 40 мл, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Аміаку Розчин 10% Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 40 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
В 1 аптеці
від 15,50 грн
Ціни в аптеках
Аміаку розчин розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 40 мл, № 1; Фітофарм
Аміаку розчин Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон скляний, 40 мл, № 1 Фітофарм
В 1 аптеці інших міст
від 13,10 грн
Ціни в інших містах
Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1; Віола
Аміаку Розчин 10% Розчин для зовнішнього застосування, 10 %, флакон, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1 Віола
Немає в наявності
Форма выпуска: р-р для наружного применения.