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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл тм Arbor Vitae, №1 - Харків (791815) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (3)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (1)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (4)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (4)
40,93
Економія: -10,93 грн
30,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (5)
33,13
Економія: -3,13 грн
30,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
38,42
Економія: -9,42 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (1)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (6)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
32,26
Економія: -3,26 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (36)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (2)
33,13
Економія: -4,13 грн
29,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (2)
29,97
Економія: -0,97 грн
29,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
40,93
Економія: -11,93 грн
29,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, пл. Миру, 2
Всього: упаковка (16)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
Всього: упаковка (62)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (14)
35,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 68
Всього: упаковка (42)
35,00 грн