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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 100 мл, №1 - Харків (21467) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (20)
33,51 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
35,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (5)
41,12
Економія: -6,95 грн
34,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (8)
27,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
31,47
Економія: -1,42 грн
30,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (3)
34,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (25)
35,38
Економія: -6,55 грн
28,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (3)
29,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (10)
29,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
34,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (26)
41,60
Економія: -10,04 грн
31,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (24)
33,75
Економія: -2,90 грн
30,85 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (9)
39,61
Економія: -5,44 грн
34,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (11)
37,13
Економія: -2,96 грн
34,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (14)
34,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (14)
39,84
Економія: -5,11 грн
34,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (9)
39,36
Економія: -2,00 грн
37,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (7)
41,89
Економія: -7,72 грн
34,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (13)
41,89
Економія: -7,72 грн
34,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (3)
27,33 грн