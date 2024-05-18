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Аміак розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл, №1 - Харків (29453) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (25)
18,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (31)
19,93
Економія: -0,84 грн
19,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
19,18
Економія: -0,58 грн
18,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (23)
22,65
Економія: -3,56 грн
19,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (19)
23,53
Економія: -4,67 грн
18,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (31)
20,47
Економія: -4,59 грн
15,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (33)
15,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (17)
12,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (30)
19,91
Економія: -0,82 грн
19,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
18,59
Економія: -0,84 грн
17,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (25)
23,53
Економія: -4,44 грн
19,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (12)
15,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (4)
14,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (22)
21,36
Економія: -5,51 грн
15,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (31)
19,93
Економія: -0,84 грн
19,09 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (24)
22,53
Економія: -3,44 грн
19,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (22)
21,41
Економія: -2,32 грн
19,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
20,88
Економія: -3,08 грн
17,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (28)
19,90
Економія: -0,81 грн
19,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (23)
22,53
Економія: -3,44 грн
19,09 грн