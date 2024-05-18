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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл тм Arbor Vitae, №1 - Харків (791816) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (2)
18,26
Економія: -5,26 грн
13,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (4)
19,01
Економія: -6,01 грн
13,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (2)
18,26
Економія: -5,26 грн
13,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (2)
18,89
Економія: -5,89 грн
13,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (1)
18,89
Економія: -6,89 грн
12,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (12)
19,01
Економія: -3,01 грн
16,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (2)
18,26
Економія: -2,26 грн
16,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
19,01
Економія: -3,01 грн
16,00 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, вул. Авраменка, 4
Всього: упаковка (1)
18,89
Економія: -1,89 грн
17,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
15,52 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
19,01
Економія: -3,01 грн
16,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (3)
15,52 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (3)
17,07
Економія: -1,07 грн
16,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Всього: упаковка (1)
15,52 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (7)
23,34
Економія: -7,34 грн
16,00 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
14,63 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (8)
18,89
Економія: -2,89 грн
16,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (4)
18,26
Економія: -2,26 грн
16,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
15,52 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
18,26
Економія: -2,26 грн
16,00 грн