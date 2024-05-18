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Аміаку Розчин 10% розчин для зовнішнього застосування 10 % флакон 40 мл, №1 - Харків (17035) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (14)
21,03
Економія: -4,98 грн
16,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (12)
18,47 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
19,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (17)
21,54
Економія: -8,59 грн
12,95 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (5)
19,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (18)
21,70
Економія: -3,23 грн
18,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (5)
18,53
Економія: -0,78 грн
17,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (9)
20,15
Економія: -1,68 грн
18,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (20)
19,09
Економія: -5,69 грн
13,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
20,11
Економія: -1,64 грн
18,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Амурський, 1
Всього: упаковка (14)
17,25 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (10)
21,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (22)
18,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 39
Всього: упаковка (3)
19,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (19)
19,91
Економія: -1,44 грн
18,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (22)
19,17
Економія: -3,38 грн
15,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (13)
20,10
Економія: -1,63 грн
18,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (14)
21,99
Економія: -2,91 грн
19,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (21)
19,07
Економія: -2,26 грн
16,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (17)
22,61
Економія: -4,14 грн
18,47 грн