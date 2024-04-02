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Активні речовини — “А”АЦЕКЛОФЕНАК (ACECLOFENACUM)

АЦЕКЛОФЕНАК (ACECLOFENACUM) Діюча речовина

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Знайдено: 10 препаратів
Діклотол® таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 100; Гледфарм
Діклотол® Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 100 Гледфарм
В 962 аптеках
від 631,47 грн
Ціни в аптеках
Аертал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 60; Гедеон Ріхтер
Аертал® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 60 Гедеон Ріхтер
В 942 аптеках
від 558,79 грн
Ціни в аптеках
Олфен®-АФ таблетки з модифікованим вивільненням, 200 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 10; Тева Україна
Олфен®-АФ Таблетки з модифікованим вивільненням, 200 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 10 Тева Україна
В 822 аптеках
від 186,87 грн
Ціни в аптеках
Аертал® порошок для оральної суспензії, 100 мг, пакет, № 20; Гедеон Ріхтер
Аертал® Порошок для оральної суспензії, 100 мг, пакет, № 20 Гедеон Ріхтер
В 744 аптеках
від 261,90 грн
Ціни в аптеках
Аертал® крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1; Гедеон Ріхтер
Аертал® Крем, 15 мг/г, туба, 60 г, № 1 Гедеон Ріхтер
В 514 аптеках
від 212,38 грн
Ціни в аптеках
Олфен®-АФ таблетки з модифікованим вивільненням, 200 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; Тева Україна
Олфен®-АФ Таблетки з модифікованим вивільненням, 200 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 Тева Україна
В 506 аптеках
від 555,70 грн
Ціни в аптеках
Діклотол® гранули, 100 мг, саше, 1 г, № 20; Гледфарм
Діклотол® Гранули, 100 мг, саше, 1 г, № 20 Гледфарм
В 447 аптеках
від 194,85 грн
Ціни в аптеках
Зеродол таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Іпка
Зеродол Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Іпка
В 153 аптеках
від 173,28 грн
Ціни в аптеках
Аертал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20; Гедеон Ріхтер
Аертал® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Діклотол® таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Діклотол® Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Гледфарм
Немає в наявності
Форма выпуска: таблетки п/о, порошок для оральной суспензии, крем.
АЦЕКЛОФЕНАК (ACECLOFENACUM)
CAS №: 89796-99-6 C16H13Cl2NO4
USPDDN: гликолевая кислота, (o-(2,6-дихлороанилино)фенил)ацетат (эфир).
RTECS: 2-((2,6-дихлорофенил)амино)бензенуксусной кислоты карбоксиметиловый эфир; или бензенуксусной кислоты, 2-((2,6-дихлорофенил)амино)-, карбоксиметиловый эфир.
Форма выпуска: таблетки п/о, порошок для оральной суспензии, крем.