АЦЕКЛОФЕНАК (ACECLOFENACUM) Діюча речовина
від 212,38 грн
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від 173,28 грн
Форма выпуска: таблетки п/о, порошок для оральной суспензии, крем.
CAS №: 89796-99-6 C16H13Cl2NO4
USPDDN: гликолевая кислота, (o-(2,6-дихлороанилино)фенил)ацетат (эфир).
RTECS: 2-((2,6-дихлорофенил)амино)бензенуксусной кислоты карбоксиметиловый эфир; или бензенуксусной кислоты, 2-((2,6-дихлорофенил)амино)-, карбоксиметиловый эфир.
RTECS: 2-((2,6-дихлорофенил)амино)бензенуксусной кислоты карбоксиметиловый эфир; или бензенуксусной кислоты, 2-((2,6-дихлорофенил)амино)-, карбоксиметиловый эфир.
Форма выпуска: таблетки п/о, порошок для оральной суспензии, крем.