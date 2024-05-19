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Аертал® порошок для оральної суспензії 100 мг пакет, №20 - Львів (364283) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
292,28 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
326,60
Економія: -2,21 грн
324,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
321,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: порошок для оральної суспензії (11)
346,99
Економія: -43,66 грн
303,33 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: порошок для оральної суспензії (12)
276,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: пакет (19)
296,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
381,99
Економія: -78,66 грн
303,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
370,99
Економія: -67,66 грн
303,33 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
369,71
Економія: -27,57 грн
342,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
321,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
331,99
Економія: -28,66 грн
303,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: порошок для оральної суспензії (11)
402,99
Економія: -99,66 грн
303,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -63,66 грн
303,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
431,99
Економія: -128,66 грн
303,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
292,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
336,99
Економія: -33,66 грн
303,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -63,66 грн
303,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
381,99
Економія: -78,66 грн
303,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), пакет (5)
344,78
Економія: -38,01 грн
306,77 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: порошок для оральної суспензії (7)
291,40 грн