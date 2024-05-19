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Аертал® крем 15 мг/г туба 60 г, №1 - Львів (298946) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
232,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
250,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
250,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
225,45 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
249,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
250,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
300,99
Економія: -64,46 грн
236,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
281,48
Економія: -35,71 грн
245,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
288,67
Економія: -36,10 грн
252,57 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
250,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
313,99
Економія: -77,46 грн
236,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
250,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
250,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
228,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
250,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (1)
244,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
250,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
280,16
Економія: -37,43 грн
242,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
324,99
Економія: -88,46 грн
236,53 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
244,00 грн