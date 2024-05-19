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Аертал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Львів (153387) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 265 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (60)
617,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
697,97
Економія: -72,10 грн
625,87 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
638,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
719,20
Економія: -106,51 грн
612,69 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
580,38 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
667,14
Економія: -70,37 грн
596,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
617,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
664,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
612,20 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
677,23 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
617,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
712,99
Економія: -116,22 грн
596,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
666,99
Економія: -70,22 грн
596,77 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
617,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
706,95
Економія: -98,97 грн
607,98 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
857,40
Економія: -262,70 грн
594,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1), блістер (2)
704,25
Економія: -87,02 грн
617,23 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
617,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
667,14
Економія: -70,37 грн
596,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
721,99
Економія: -125,22 грн
596,77 грн